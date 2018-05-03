مديرها العام فى مصر: التنمية المستدامة أحد أهم إستراتيجيات شيبسى



■ المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأكثر احتياجا

■ ساهمنا فى توفير 333 مليون لتر مياه و29 مليون كيلو وات كهرباء

■ تنظيم مسابقة «تحدى الابتكار» لاكتشاف رواد الأعمال فى قطاع الأغذية والمشروبات

■ البطاطس المحلية تغطى كامل احتياجات الشركة

■ بيبسيكو العالمية تطبق استراتيجية «الأداء الهادف» بما يتوافق مع رؤية مصر2030

■ الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات

■ القرارت الحكومية الأخيرة خطوة على الطريق الصحيح



المرسى عزت

قال تامر مسلم، مدير عام شركة شيبسى للصناعات الغذائية مصر، إن الشركة على يقين تام بأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لرفعة شأن المواطن المصرى أمر لا جدال فيه.

وأضاف مسلم فى حواره مع «المال» أن الشركة تؤمن بالتنمية المستدامة كأحد أهم استراتيجيات عملها فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تهتم أيضًا بالتطوير الدائم والمستمر لأبحاثها، بما يعمل على تقديم منتجات ذات جودة، وتلبى احتياجات المستهلكين.



وأوضح أن الشركة تؤمن بأهمية مؤسسات المجتمع المدنى بما يدعم المناطق والأفراد الأكثر احتياجا.

ولفت مسلم إلى أنه انطلاقًا من استراتيجية بيبسيكو العالمية المالكة لشركة شيبسى للصناعات الغذائية، ووفقًا لبرنامج «الأداء الهادف» فى مجال المسئولية المجتمعية فإن الشركة مهتمة بثلاثة محاور رئيسية هى: الفرد، والمنتج، والبيئة المحيطة بهما، ويتم خلق برامج خاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى مشاركة تطوعية من فريق عمل بيبسيكو.

وأضاف أن شركة شيبسى للصناعات الغذائية تحرص على العمل كمواطن إيجابى فى المجتمعات التى تعمل بها، وعلى تطبيق مفهوم «خلق القيمة المشتركة».

وأكد أنه فيما يتعلق بالبيئة المحيطة فإن الشركة قد قامت بتنفيذ برامج خاصة، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، إذ استطعنا توفير 333 مليون لتر مياه، و29 مليون كيلو وات كهرباء فى مصانع الوجبات الخفيفة.

وأوضح مدير عام شركة شيبسى للصناعات الغذائية مصر، أنه وفيما يخص مجال تنمية القدرات البشرية فإنه يتم التركيز على محورين فى غاية الأهمية، وهما محور ريادة الأعمال، إذ تقوم الشركة بتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار، لذلك فقد نظمت الشركة مسابقة «تحدى الابتكار»، كما تعمل على تشجيع الشباب على الابتكار فى مجال الأغذية والمشروبات.

وأشار إلى قيام الشركة بتنمية القدرات والمهارات، فمن خلال برنامج الشركة الزراعى، فقد تم تدريب أربعة آلاف مزارع على أحدث التقنيات والتكنولوجيات، وأصبح لدى الشركة مجموعة من أكفأ المزارعين.

وأكد مسلم أن الشركة تحرص دوما من خلال مراكز البحث والتطوير التابعة على رفع مستوى جودة المنتجات، بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية الأساسية.

وأشار إلى أن الشركة تراقب جودة منتجاتها من المصدر، إذ قامت شركة شيبسى للصناعات الغذائية بالعمل على توفير %100 من احتياجات الشركة من البطاطس محليا عن طريق زراعة 40 ألف فدان، وذلك لضمان جودة المنتج من المزرعة إلى السوق ثم العميل، واحتلت بيبسيكو مصر المركز الثانى ضمن بيبسيكو العالمية فى القطاع الزراعى.

وأوضح أن شركة شيبسى للصناعات الغذائية تهتم بالقطاع الزراعى، وتعمل على تطويره، وذلك بالعمل على نقل التقنيات والتكنولوجيات من فروع الشركة عالميا إلى السوق المحلية.

ولفت مسلم إلى أن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع القطاع الحكومى لنقل المعرفة والخبرة التى لديها فى المجال الزراعى.

وأشار إلى أن مشروع إنتاج تقاوى البطاطس من أبرز مشروعات الشركة، إذ استغرقت الأبحاث أربع سنوات، واشترك بها 17 مهندسًا زراعيًّا و150 مزارعًا، إذ نجحت الشركة فى توفير 70% من التقاوى؛ ما أدى لتوفير ميزانية الشركة لتقليل الاستيراد.

وأوضح أنه تم طرح أبرز تحديات وفرص القطاع الزراعى من خلال الحلقة النقاشية التى تمت إقامتها على هامش المؤتمر الرابع للمسئولية المجتمعية بعنوان «خلق مفهوم القيم المشتركة فى قطاع الزراعة المصرى وتأثيره على الفرص الاقتصادية»، وتمت دعوة أبرز العاملين فى القطاع الزراعى من القطاع الخاص والحكومى والأكاديمى، والخروج بمجموعة من التوصيات بما يعمل على فائدة القطاع.

وأشار إلى أن شركة بيبسيكو العالمية تعمل على تطبيق استراتيجيتها العالمية «الأداء الهادف» على المستوى المحلى، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ومن هذا المنطلق تؤمن شيبسى بمسئوليتها المجتمعية تجاه المحتمعات التى تعمل بها، ونسعى إلى توفير كل الدعم لتطوير مهارات العالمين من حلال برامج التدريب وتطوير جودة منتجاتنا بالتحكم فى كل مراحل الإنتاج والحفاظ على البيئة المحيطة ومواردنا الطبيعية من أجل الأجيال المقبلة.

وأضاف أن شركة شيبسى تستمر فى دعم وتطوير برنامجها الزراعى من جهة تطوير وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات المزارعين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة تحدى الابتكار والتى هدفت إلى تقديم الدعم الفنى والتقنى لصغار رواد الأعمال وتقديم ابتكاراتهم فى قطاع الأغذية والمشروبات إلى النور.

وأكد مسلم أنه فيما يتعلق بمناخ الاستثمار فى السوق المصرية فإن الاقتصاد المحلى قد واجه العديد من التحديات خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه التحديات التى أثرت على كل من المستهلك والمنتج فى مصر قابلتها العديد من الفرص والإيجابيات التى تؤكد أن الاقتصاد لديه القدرة على تجاوز كل هذه الأزمات والتعافى والوصول لمرحلة الاستقرار بشكل كبير.

ولفت إلى أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود لتحقيق ذلك، من خلال اتخاذ القرارات التنموية، التى ظهرت آثارها الإيجابية على استقرار السوق بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ ما سيسهم فى تهيئة مناخ العمل، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر على المدى الطويل.

وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، حسب ما ورد فى قانون الاستثمار، والذى تم إصداره فى مايو 2017، كما يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات المصرى من أهم 25 قطاعًا على مستوى العالم.

ولفت إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات أهمها الجودة، وأعنى بذلك توفر المعايير الدولية التى تسمح بتصدير المنتج بأسعار تنافس الأسواق العالمية فى ظلِّ الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها تعويم الجنيه مقابل الدولار، مضيفًا أن الحكومة تبذل جهودًا فى هذا المجال من خلال تشكيل جهاز سلامة الغذاء التابع لوزارة التجارة والصناعة للإشراف على الجودة فى جميع الشركات العاملة فى قطاع الأغذية والمشروبات فى مصر.

وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهودها لتوفير بدائل محلية للمواد الخام المستوردة، والتى تعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية بمختلف أنواعها، وهو التوجه الحالى لمعظم الشركات العالمية العاملة فى مصر، فمثلاً شركة شيبسى للصناعات الغذائية تقوم باستخدام %100 من البطاطس من إنتاج محلى عن طريق زراعة 40 ألف فدان بالتعاون مع 4000 مزارع، إضافة إلى توفير %70 من احتياجها من التقاوى من إنتاج محلى، وهو أحد الحلول القوية فى مواجهة التضخم.

يشار إلى أن بيبسيكو العالمية تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على وجودها فى مصر، من خلال 10 مصانع، و31 مركز توزيع، كما توفر 15.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتمتلك شركة شيبسى للصناعات الغذائبة 4 مصانع بخطوط إنتاج هى الأحدث، إذ تعمل باستمرار على تحديث خطوط الإنتاج، ونقل أحدث التكنولوجيات إلى السوق المحلية، وتقديم منتج شيبسى لأول مرة فى السوق المصرية منذ أكثر من 38 عاما.

وقامت شركة بيبسيكو بتقديم منتج شيبسى بعد إتمام عملية الاستحواذ عام 2011، وأصبح شيبسى من أهم المنتجات التى تقدمها بيبسيكو فى مصر.

ومن أهم منتجات «شسيبى» والذى أصبح الاسم الدارج للبطاطس المقلية فى مصر، منتج «فورنو» وهى البطاطس المخبوزة، بالإضافة إلى «شيتوس» و«دوريتوس».