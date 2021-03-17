مديرة مدرسة تتهم ولي أمر بالسب والقذف.. والتحريات: بينهما خلافات سابقة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بمحافظة الجيزة، عقب تحرير مديرة مدرسة في محافظة الجيزة محضرًا ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وأكدت المديرة في المحضر أنه اعتاد إثارة المشاكل مع إدارة المدرسة، لعدم سداد نفقات الدراسة لأبنائه الثلاثة بالمراحل التعليمية داخلها، وطلبت أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض.

وتبين من التحريات والفحص وجود خلافات سابقة بينهما، محرر بشأنها عدة محاضر متبادلة، وقد أنكر المذكور عدم سداده للمصروفات الدراسية.

وجاري العرض المحضر على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.