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مديرة مدرسة تتهم ولي أمر بالسب والقذف.. والتحريات: بينهما خلافات سابقة

جاري العرض على النيابة المختصة.
أماني عوض 2:37 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 2:37 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه شخص مقيم بمحافظة الجيزة، عقب تحرير مديرة مدرسة في محافظة الجيزة محضرًا ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وأكدت المديرة في المحضر أنه اعتاد إثارة المشاكل مع إدارة المدرسة، لعدم سداد نفقات الدراسة لأبنائه الثلاثة بالمراحل التعليمية داخلها، وطلبت أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض.

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وتبين من التحريات والفحص وجود خلافات سابقة بينهما، محرر بشأنها عدة محاضر متبادلة، وقد أنكر المذكور عدم سداده للمصروفات الدراسية.

وجاري العرض المحضر على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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