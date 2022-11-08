مديرة في مايكروسوفت العالمية: مصر من أهم البلاد التي نعمل بها

أعربت ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت العالمية في مصر عن فخرها بأن تكون الشركة أحد الشركاء الاستراتيجيين للحكومة المصرية في جميع مشاريع التحول الرقمي، مؤكدا أن مصر من أهم البلاد التي نعمل بها.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وقالت إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة توجهاً غير مسبوق نحو التحول الرقمي، وبات التحول الرقمي ضمن أهم ركائز الدولة بما فيها من شركات تطمح لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والاستدامة.

وكشفت أن التعاون بين شركتها ومصر يتم في عدة أصعدة على سبيل المثال رقمنة خدمات وزارة المالية مثل الفاتورة الرقمية وكذلك خدمات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقدمة للمواطنين وكذا وزارة العدل في خدمات مثل القضاء الالكرتوني والتقاضي عن بعد.

ولفتت إلى أن كافة هذه المشروعات تعود بالنفع على المواطن المصري بشكل مباشر على كافة الاصعدة لتسهيل الاجراءات.

وكشفت أن مايكروسوف تعتبر مصر من أهم البلدان التي تشهد ضخ للاستثمارات بها وعلى سبيل المثال لدينا مركز بحثي هو الوحيد من نوعه في الوطن العربي موجود في مصر