مديرة صندوق النقد: ممتنة لدعم مجموعة السبع لتخصيص 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة

الخطوة ستساعد في تعزيز الاحتياطيات العالمية مع توفير مساحة للنفقات المالية اللازمة للخروج من وباء كورونا وتمكين عمليات التعافي الأكثر استدامة

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن امتنانها لدعم مجموعة الدول السبع لتخصيص 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة بالصندوق، مشيرةً إلى أنه يعد أكبر إصدار في التاريخ.

وقالت في كلمتها التي ألقتها في ختام مشاركتها في قمة دول مجموعة السبع عبر الانترنت اليوم، إن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الاحتياطيات العالمية، مع توفير مساحة للنفقات المالية اللازمة للخروج من وباء كورونا، وتمكين عمليات التعافي الأكثر استدامة.

وأشارت إلى أن رؤساء دول مجموعة السبع أعربوا عن استعدادهم لتضخيم تأثير ذلك الإصدار، بما في ذلك من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة أو قروض الميزانية للوصول إلى طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار لأكثر البلدان ضعفاً.

كان رؤساء مؤسسات “صندوق النقد” و”البنك الدولي” و”الصحة العالمية” و”التجارة العالمية” قد أعلنوا أوائل الشهر الجاري عن خارطة طريق جديدة بقيمة 50 مليار دولار على وجه السرعة لتسريع التوزيع العادل للأدوات الصحية للمساعدة في إنهاء وباء كورونا، وأيضًا وضع الأسس لانتعاش عالمي حقيقي، فضلًا عن تعزيز الأمن الصحي.

وبحسب تلك المؤسسات، سيساعد تخصيص المبلغ المقدَّر بنحو 50 مليار دولار علي وضع نهاية للوباء بشكل أسرع في العالم النامي، ويقلل الإصابات وخسائر الأرواح، ويسرع الانتعاش الاقتصادي، ويولّد حوالي 9 تريليونات من الناتج العالمي الإضافي بحلول عام 2025.

وأشادت مديرة صندوق النقد بتطلع دول مجموعة السبع للتوصل إلى اتفاق بشأن حد أدنى عالمي، لضريبة الشركات في اجتماع يوليو المقبل لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى “الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا”، وتأسست لتنسيق سياساتها والحفاظ على مكانتها العالمية في مختلف المجالات.