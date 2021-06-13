اقتصاد وأسواق

مديرة صندوق النقد: ممتنة لدعم مجموعة السبع لتخصيص 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة

الخطوة ستساعد في تعزيز الاحتياطيات العالمية مع توفير مساحة للنفقات المالية اللازمة للخروج من وباء كورونا وتمكين عمليات التعافي الأكثر استدامة
سمر السيد 7:58 م, الأحد, 13 يونيو 21 7:58 م, الأحد, 13 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن امتنانها لدعم مجموعة الدول السبع لتخصيص 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة بالصندوق، مشيرةً إلى أنه يعد  أكبر إصدار في التاريخ.

وقالت  في كلمتها التي ألقتها في ختام مشاركتها في قمة دول مجموعة السبع عبر الانترنت اليوم، إن هذه الخطوة ستساعد في تعزيز الاحتياطيات العالمية، مع توفير مساحة للنفقات المالية اللازمة للخروج من وباء كورونا، وتمكين عمليات التعافي الأكثر استدامة.

وأشارت إلى أن رؤساء دول مجموعة السبع أعربوا عن استعدادهم لتضخيم تأثير ذلك الإصدار، بما في ذلك من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة أو قروض الميزانية للوصول إلى طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار لأكثر البلدان ضعفاً.

اقرأ أيضا  الغرف التجارية : 60 إلى 70 جنيها سعر كيلو أضاحى الأغنام الحية

كان رؤساء مؤسسات “صندوق النقد” و”البنك الدولي” و”الصحة العالمية” و”التجارة العالمية” قد أعلنوا أوائل الشهر الجاري عن خارطة طريق جديدة بقيمة 50 مليار دولار على وجه السرعة لتسريع التوزيع العادل للأدوات الصحية للمساعدة في إنهاء وباء كورونا، وأيضًا وضع الأسس لانتعاش عالمي حقيقي، فضلًا عن تعزيز الأمن الصحي.

وبحسب تلك المؤسسات، سيساعد تخصيص المبلغ المقدَّر بنحو 50 مليار دولار علي وضع  نهاية للوباء بشكل أسرع في العالم النامي، ويقلل الإصابات وخسائر الأرواح، ويسرع الانتعاش الاقتصادي، ويولّد حوالي 9 تريليونات من الناتج العالمي الإضافي بحلول عام 2025.

اقرأ أيضا  الإحصاء: 14.2% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع خلال الربع الأول ﻿

وأشادت مديرة صندوق النقد بتطلع دول مجموعة السبع للتوصل إلى اتفاق بشأن حد أدنى عالمي، لضريبة الشركات في اجتماع يوليو المقبل لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى “الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا”، وتأسست لتنسيق سياساتها والحفاظ على مكانتها العالمية في مختلف المجالات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

سعفان : العاصمة الإدارية يعمل بها 500 ألف عامل والعلمين الجديدة 70 ألفا (فيديو)

محمد مجدي 8:04 م, الأحد, 13 يونيو 21

وزير القوى العاملة : «المليون فرصة عمل» ضمن مبادرة حياة كريمة (فيديو)

محمد مجدي 7:39 م, الأحد, 13 يونيو 21

مديرة صندوق النقد ترحب بالتزام مجموعة السبع بتقديم مليار جرعة لعلاج كورونا العام المقبل

سمر السيد 7:27 م, الأحد, 13 يونيو 21

«صناعة البرلمان» تطالب بتشديد الرقابة على الملابس والأقمشة المهربة

ياسمين فواز 6:54 م, الأحد, 13 يونيو 21

التضامن الاجتماعي تعقد حوارًا مجتمعيًا لمناقشة حق المرأة في الجمع بين معاشين

مدحت إسماعيل 6:31 م, الأحد, 13 يونيو 21

صادرات الذهب والأحجار الكريمة تتراجع بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام الحالي (جراف)

محمود زكي 5:52 م, الأحد, 13 يونيو 21