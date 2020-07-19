مديرة صندوق النقد : على الدول المصدرة للبترول تنويع اقتصادها

دعت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، الدول المصدرة للبترول إلى تنويع اقتصادها ، معربة عن تفائلها ببدء تعافي أسواق النفط.

جاء ذلك في حوارها مع برنامج ” القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث،

وأعربت كريستالينا عن تفائلها مع تعافي أسواق النفط بعد الانتكاسة السعرية التي شهدتها في نهاية إبريل الماضي قائلة ” أنه شعور مريح أن نري أسعار البترول تبدأ في التعافي و تصل لنصف الطريق لما كانت عليه الأسعار قبل الوباء “

لكنها عادت وقالت ” التعافي سيتوقف بالطبع على مسار التعافي الاقتصادي اجمالا” وتوقعت أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمقدار 5.4% العام القادم 2021 لكن هذا لن يُعيدنا لنفس المعدلات التي كُنّا عليها قبل الأزمة ولكن لو تحقق، فسيخفف العبء عن البلدان المصدرة للبترول بشكل كبير”

وأوصت البلدان المصدرة للبترول بضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع واحد قائلة ” هذه هي النصيحة الدائمة التي يوجهها الصندوق للدول النفطية حتى يكونوا أقل اعتماداً على قطاع واحد أثناء مواجهه الصدمات المستقبلية.

ووجهت نصيحتها للحكومات عامة لاسيما النامية والناشئة بضرورة الاهتمام وبعناية كبيرة لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة معربة عن قلقها في حال عدم حصول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدعم اللازم من قبل الحكومات قائلة ” نحن قلقون اذا تم سُحب الدعم فقد نري العديد من حالات الإفلاس خصوصاً بين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فنحن نعتقد أن معدلات الإفلاس قد تتضاعف ثلاث مرات في غياب الإجراءات المسانده.

ووجهت نصيحتها ايضاً لصانعي السياسات في مختلف البلدان على ضرورة الاستهداف الامثل في إدارة الدعم وفقاً للقطاعات الاكثر إحتياجاً قائلة ” عند إدارة سياسات الدعم علينا التأكد من أن الجزء الأضعف من الاقتصاد يكون أول من يتلقى الدعم”.

إختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية إستثمار الدول في مواردها المتاحة في وقت الازمة ومشددة على أهمية دور صندوق النقد الدولي في مسار الاصلاح الاقتصادي للبلدان قائلة “كصندوق النقد الدولي نحن سنظل بجانبكم”.