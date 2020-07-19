مديرة صندوق النقد : رقمنة التعليم هدف مهم للمستقبل ويقلقني «تسرب الفتيات»

قالت : "حينما تكون لدينا قدرات قوية تعتمد على الانترنت تتيح لنا الانتقال من التعليم بالفصل للتعليم عبر الانترنت لن يكون الوضع الحالي مأساة كبيرة"

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي إن رقمنة التعليم هدف مهم للمستقبل مضيفة: “يقلقني تسرب الفتيات.

جاء ذلك في حوارها مع برنامج ” القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث،

وأعربت عن قلقها من ظاهرة تسرب الاطفال من التعليم بسبب غياب رقمنة التعليم وتوفير فرص أكبر لتقليص الظاهرة عبر بناء وتقوية البنية التحتية لقطاع التعليم.

وشددت على أن تفويت فرص الاستثمار التكنولوجي في التعليم يقلل من القدرات الإنتاجية للدول خلال السنوات المقبلة.

وقالت: “أنا قلقة حيال ما يحدث لأطفالنا نحن نعرف أننا نخسر في العملية التعليمية، لأن التلاميذ لا يذهبون للمدارس لكن حينما تكون لدينا قدرات قوية تعتمد على الانترنت تتيح لنا الانتقال من التعليم بالفصل للتعليم عبر الانترنت لن يكون الوضع الحالي مأساة كبيرة”.

واستدركت: ” لكن البلدان التي لا تمتلك هذه القدرات قد تخسر قدراتها الإنتاجية المستقبلية الأطفال- وبالأخص الفتيات- ما ان يتغيبوا عن المدرسة، قد لايعدن إليها مجدداً لذا عليكم اعتبار ذلك أولوية”.