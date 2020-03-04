مديرة صندوق النقد : حوالي ثلث البلدان الأعضاء بالصندوق لديها إصابات بفيروس كورونا

جورجيفا تأمل أن تقلل التدابير التي اتخذتها الدول من مدة انتشار الوباء

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي ، إن حوالي ثلث البلدان الأعضاء في الصندوق لديها حالات إصابة بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن هناك انتشارا جغرافيا لهذا الوباء في أنحاء العالم.

وأكدت جورجيفا أهمية توخي الدقة في تقييم الوضع الحالي قبل وضع التوقعات الخاصة بتأثير الفيروس، وهناك عاملان محددان لما سيتم القيام به الأسابيع القادمة هي معرفة المزيد عن كورونا والإجراءات المتخذة وفعالياتها.

وقالت إنها تأمل أن تقلل التدابير التي اتخذتها الدول من مدة انتشار هذا الوباء في العالم.

وأشارت إلى أن البنوك المركزية بالعالم تتصرف بشكل مختلف لأن لديها أولويات مختلفة، لافتة إلى أهمية الاهتمام بالاستقرار المالي.

وتابعت إن النظام المالي العالمي حاليا في وضع جيد، وهناك تحسن كبير فيه عما كان من قبل، مشيرة إلى أن الصندوق يستشرف بعض المخاطر.

وأكدت أنه تم إجراء تقييم سريع للبلدان الأكثر تأثرا من الفيروس، وهناك ما يصل إلى 10 مليارات دولار لدي الصندوق للبلدان منخفضة الدخل وبسعر فائدة صفر.

وقالت إنه سيتم إعطاء أولوية في ذلك للبدان في أفريقيا التي تواجه مصاعب.

وذكرت أن معظم البلدان بالعالم لديها هوامش وقائية وهذا الوقت مناسب لهم لاستخدامها، موصية بأن تركز الدول علي النفقات الصحية ذات الأولوية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد والبنك الدولي اليوم في واشنطن عبر الإنترنت للحديث عن مسألة انتشار فيروس كورونا بالعالم وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي.