مديرة صندوق النقد ترجح عدم خفض أسعار الفائدة حتى مطلع 2025

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الأربعاء، أن لا تبدأ أسعار الفائدة بالتراجع قبل 2024 أو حتى مطلع 2025.

جاء ذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته “بلومبرغ”، بحسب قناة العربية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي : “يخبرنا التاريخ أن الولايات المتحدة ستصارع فكرة التخلف عن السداد، ولكنها ستتوصل للحل في اللحظة الأخيرة”.

وأضافت غورغييفا: “لدي ثقة في أننا سنرى ذلك مجدداً”. مشيرة إلى أنها تأمل في أن تغلب الحكمة، ويتم التوصل في النهاية إلى حل”.

وحثت غيورغيفا البنوك المركزية على المضي قدما في مسار السياسة النقدية الحالية، مشيرة إلى أن التضخم الأساسي لا يتراجع بما فيه الكفاية.