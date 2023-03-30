مديرة صندوق النقد الدولي تطالب بوضع آليات سريعة لمساعدة الدول المثقلة بالديون

طالبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبيا مساعدة نظيرتها الضعيفة لا سيما تلك المثقلة بالديون، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت جورجيفا أن مثل هذه المساعدة مهمة بشكل خاص في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات.

وقالت جورجيفا في منتدى بوآو الآسيوي: “إننا بحاجة ماسة إلى آليات عالمية أسرع وأكثر كفاءة لتقديم معالجات للديون لهذه البلدان”، مضيفة أن هذه الآليات ستفيد المدينين والدائنين كثيرا.

وتابعت: “النجاح سيزيل أحد مصادر الضبابية التي تكتنف الصورة العالمية”.

ويُعقد منتدى بوآو، الذي يُنظر إليه على أنه النظير الآسيوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد سنويا في دافوس بسويسرا، في منتجع جزيرة هاينان بجنوب الصين حتى يوم الجمعة.

وقالت جورجيفا أيضا إن على الدول أن تعمل معا لتنشيط التجارة الدولية بطريقة عادلة لكي يستفيد عدد أكبر من الناس من العولمة، وتنويع سلاسل التوريد استنادا للمنطق الاقتصادي.

وأردفت قائلة إن على الحكومات أيضا أن تحمي مواطنيها الأضعف الذين تضرروا كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، في إشارة إلى تأثير جائحة كوفيد-19.