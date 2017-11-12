مديرة جديدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر

سمر السيد وهاجر عمران: بدأت مالين بلومبرج مهام منصبها الجديد كمدير لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر، وذكر بيان صادر عن البنك صباح اليوم الأحد، أن بلومبرج لديها خبرة تتجاوز عشرون عاما في مجالات التنمية والتمويل في كل من القطاعين العام والخاص، وقد ساهمت خلال سنوات عملها بالبنك في جهود التنمية الاق

سمر السيد وهاجر عمران:

بدأت مالين بلومبرج مهام منصبها الجديد كمدير لمكتب البنك الإفريقي للتنمية في مصر، وذكر بيان صادر عن البنك صباح اليوم الأحد، أن بلومبرج لديها خبرة تتجاوز عشرون عاما في مجالات التنمية والتمويل في كل من القطاعين العام والخاص، وقد ساهمت خلال سنوات عملها بالبنك في جهود التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء من خلال وضع وتنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي، وتنمية البنية التحتية، وبناء الكفاءة من أجل تحقيق نتائج احتوائية علي المستوي الاجتماعي.

وقامت بلومبرج قبل تقلدها لمنصبها الجديد في القاهرة بالإشراف علي مشروعات وبرامج البنك الخاصة بالمياه والصرف الصحي في غرب ووسط افريقيا، وأدارت حافظة بلغ مجمل أعمالها 1.2 مليار دولار في 15 دولة، وقد عُرفت بقدرتها علي تنفيذ مشروعات كبري عن طريق إدماج الحلول التكنولوجية المبتكرة مع آليات التمويل ونماذج الأعمال، كما قادت مبادرات تهدف إلي إشراك القطاع الخاص في جهود تنمية البنية التحتية وتوفير الخدمات.

وتحمل بلومبرج سجلا حافلا من الجهود الناجحة في مجال توفير الأموال اللازمة لتمويل المبادرات والصناديق الخاصة لصالح الدول الأعضاء في البنك، بما فيها مصر، كما قامت أيضا بتنسيق شراكات استراتيجية لتوسيع فرص الاستثمار، وتحقيق كفاءة عالية في تنفيذ المشروعات، وتحقيق تقدم في فكر التمويل التنموي بالتعاون مع مجلس الوزراء الأفارقة للمياه، ومؤسسة بيل وميلينا جيتس، والكيانات الاقتصادية الإقليمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمات المالية الدولية.

وقد بدأت بلومبرج خبرتها العملية من خلال مؤسسة آرثر أندرسون لاستشارات الأعمال بالمملكة المتحدة، وقامت من خلال عملها كمديرة في قطاع الخدمات المالية بتقديم الدعم والمشورة لعدد من كبريات المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتجارية، مع التركيز علي إعادة هيكلة العمليات وتحسين الأداء.

وقال البنك إنه بحكم كون مصر ثاني أكبر الأعضاء المؤسسين والمساهمين به، فقد استفادت بحجم تمويل بلغ قدره 6 مليارات دولار منذ عام 1974 حتى الآن، وبدءا من نوفمبر 2017، تحتوي حافظة البنك للمشروعات علي 29 مشروعا وبرنامجا قيد التنفيذ بحجم تمويل إجمالي بلغ 2.4 مليار دولار.

اتساقا مع إطار أسلوب التنمية المتكاملة للبنك فإن حافظته في مصر تساهم في تحقيق مناخ ملائم للنمو المستدام، وزيادة خلق فرص عمل، وتشتمل نصف حجم الحافظة تقريبا علي دعم تنمية البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة، بما فيها 55 مليون دولار لتمويل مشروعات قطاع خاص في مجال الطاقة الشمسية.

ويركز النصف الآخر من الحافظة على الحوكمة الاقتصادية وجهود الإصلاح القومية، إضافة إلي الاستثمارات في مجال الخدمات المالية والرعاية الصحية.

وقد صرحت بلومبرج قائلة: “انطلاقا من علاقات العمل القوية التي تربط بين البنك الأفريقي للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الوطنية، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، فإننا نهدف إلي تعميق الحوار مع الحكومة حول السياسات، وذلك من أجل توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح للدولة.

وأضافت قائلة: “كما أود أيضا استمرار وتعميق الشراكة مع جمهورية مصر العربية، عن طريق تعظيم الإستفادة من شبكة علاقات البنك، وتوفير حلول مبتكرة لدعم أجندة التنمية المصرية” ، وأوضحت “أن إعداد برنامج أعمال البنك في مصر، سوف يتم بصورة متسقة مع أولوياته الخمسة وهي: إنارة افريقيا وتوفير الطاقة فيها، وإطعام افريقيا، ودعم التصنيع في افريقيا، وتكامل افريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب افريقيا.