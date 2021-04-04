الإسكندرية

مديرة «اليونسكو» تتسلم مفتاح الإسكندرية وتزور قلعة قايتباي والمرسي أبو العباس

خلال زيارة مدير عام منظمة اليونسكو لمصر للمشاركة في موكب المومياوات الملكية
السيد فؤاد 12:20 ص, الأثنين, 5 أبريل 21 12:20 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسيدة أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية.

تأتي الزيارة في إطار الزيارة الحالية التي تقوم بها  مدير عام منظمة اليونسكو لمصر بدعوة من وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم مساء أمس، في مشهد عظيم ومبهر أشادت به دول العالم أجمع.

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وتضمنت الزيارة جولة سريعة تفقد خلالها وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية ومديرة عام منظمة اليونسكو، عدداً من الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة شملت قلعة قايتباي ومنطقة المرسي أبو العباس ببحري.

كما شملت الزيارة جولة بالحناطير بداية من قلعة قايتباي التاريخية وميدان المرسي أبو العباس حيث تتواجد منطقة المساجد ببحري.

وحرص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على إهداء مديرة عام منظمة اليونسكو مفتاح مدينة الإسكندرية نظراً للجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة للقطاع الأثري والتراثي فى مصر .

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وفى السياق ذاته، أكد المحافظ على الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن من خلال تطوير المتاحف الأثرية بالإسكندرية.

وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة، وانبهارها بالآثار التي شاهدتها بمدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، والدكتور غيث فريز مدير المكتب الاقليمي لليونسكو.

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بقلم السيد فؤاد

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