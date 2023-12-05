مديرة الوكالة الأمريكية تزور العريش وبرفقتها 36 ألف رطل مساعدات إنسانية لغزة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، زارت مركز المساعدات الإنسانية الدولية في العريش بمصر، للالتقاء بالمسئولين المحليين وممثلي المنظمات الإنسانية المصرية والدولية التي تعمل على تسريع وتيرة المساعدات ذات الاحتياج الشديد إليها في قطاع غزة.

وترافقت رحلة المديرة مع تسليم ٣٦ ألف رطل من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية التي تم نقلها جوا، بناء على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من قبل وزارة الدفاع الأمريكية من عمان الأردن إلى العريش.

وتؤكد مديرة الوكالة التزام الولايات المتحدة بحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، والضرورة المطلقة لاستمرار تدفُّق الإمدادات الإنسانية إلى غزة على مستوى يتجاوز ما تم التوصل إليه خلال فترة الهدنة الإنسانية، بحسب البيان.

وتعمل الولايات المتحدة بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلِحَّة في غزة، وتضمنت هذه المساعدات استقطاب أكثر من ١٠٠ مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين، ونقل أكثر من ٩٠ ألف رطل من المساعدات الطبية والشتوية والغذائية للأمم المتحدة، وتوفير نصف مليون رطل من المساعدات الغذائية الطارئة لمساعدة المتضررين من النزاع.

وغادرت رحلة وزارة الدفاع الأمريكية اليوم من عمان الأردن، وشملت إمدادات طبية لدعم الفلسطينيين الذين يواجهون نظاما صحيا مدمرا في غزة، وأغذية جاهزة للاستخدام للسكان النازحين، وملابس شتوية.

وتقدمت حكومة الولايات المتحدة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والشركاء المصريين والأردنيين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، على تسهيل إيصال هذه الإمدادات الحيوية إلى سكان غزة