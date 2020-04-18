مديرة «القصر العيني»: 17 حالة تأكد إصابتها بـ«كورونا» و200 سرير بالفرنساوي للعزل

أكدت أنه تم وقوع الاختيارعلى مستشفى القصر الفرنساوي لأنه منفصل تماما عن مباني الكلية ومباني القصر القديم لمنع حدوث عدوى

قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب القصر العيني التابعة لجامعة القاهرة أنه تم التأكد من إصابة 17 حالة من الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفي القصر العيني منهم وكيل كلية الطب ، موضحة أن مستشفي القصر الفرنساوي إحدى مستشفيات الكلية سيتم تحويله لمستشفى عزل بعد موافقة مجلس الوزراء .

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنه تم أخذ عينات لـ900 حالة مخالطة ليس جمعيهم من الطواقم الطبية حيث شمل إداريين وعمال، موضحة أن ذلك يدل أن مصر دخلت مرحلة ذروة العدوى ويجب الانتباه والالتزام بالتعليمات.

وأكدت أنه تم وقوع الاختيارعلى مستشفى القصر الفرنساوي لأنه منفصل تماما عن مباني الكلية ومباني القصر القديم لمنع حدوث عدوى موضحة أن الكلية ملتزمة بالبروتوكول الذي حددته وزارة الصحة في الكشف عن المخالطين للحالات الإيجابية .

وأوضحت عميدة الكلية أن القصر الفرنساوي جديد وسيتم تقسميه لثلاث مناطق كما تم اختيار 200 سريرفقط في الدور الأخير من المستشفي ليتم تأمينه، موضحة أنه سيخصص لعزل الحالات التابعة لجامعة القاهرة .