مديرة التسويق بـ«دابر أملا»: نستهدف التوسع في دعم محاربات السرطان بجزء من أرباحنا

«دابر أملا» و«فاتيكا» تستحوذان على 75% من سوق الزيوت محليا

أكدت ليلى الأمشاطى مديرة التسويق بشركة دابر أملا أن الشركة تتبعها علامات تجارية متعددة منها “فاتيكا”، التى تستحوذ على 50% من سوق زيوت الشعر فى مصر، ومنتج “دابر أملا ” بحصة 25% .

وقالت إن منتجى فاتيكا ودابر يستحوذا على 75% من سوق زيوت الشعر فى مصر.

وبخلاف زيوت الشعر أكدت أن لشركة دابر العديد من المنتجات الأخرى للعناية بالبشرة والشعر فى السوق المصرية.

وشددت الأمشاطى على جودة منتجات الشركة فى السوق المصرية وغيرها من الأسواق بالدول الأخرى بنفس الدرجة، لا سيما أن جميع المنتجات مصنعة من مواد خام من منبع واحد.

وقالت إن الشركة تحتل المركز الأول فى سوق زيوت الشعر فى مصر، وحاصلة على شهادة الأيزو، وتسعى إلى التوسع وتقديم أفضل منتجات بأعلى جودة لعملائها

وأكدت الأمشاطى على هامش الندوة التوعوية بمرض سرطان الثدي التى نظمتها اليوم بالتعاون مع مؤسسة بهية ،حرص “دابر أملا” على تخصيص جزء من أرباحها لصالح مشروعات الخدمة المجتمعية.

ولفتت إلى أن مخصصات دابر مصر تحت بند المسئولية الاجتماعية موزعة على أكثر من قطاع فى مصر مثل التعليم والصحة وغيرها.

واكدت الأمشاطى أن مؤسسة بهية أبدت اهتمام وترحيب ملحوظ بالتعاون مع شركة دابر أملا ،وتم التوقيع وبدء التطبيق فى وقت قياسى.

ونفت وجود أى مشكلات أعاقت التعاون مع مؤسسة بهية، مؤكدة أنه على العكس فإن كافة الجهات والأطراف المسئولة والمشاركة تحرص على دعم التعاون وتذليل كافة العقبات.

وقالت إن بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة بهية يتضمن 4 بنود أساسية.

البند الأول يتضمن تخصيص جزء من مبيعات شركة دابر أملا لشهر أكتوبر بهدف التبرع بها لصالح مؤسسة بهية ،لدعم سيدات مصر .

وطبقا لبروتوكول التعاون أيضا سيتم استغلال المنصات الإعلامية للشركة لنشر حملات تسويقية وتوعوية عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وزيادة الوعى .

أما البند الثالث البروتوكول يتضمن إعداد فيديو توعوى سيذاع أكتوبر المقبل على اليوتيوب لنفس الهدف.

وأخيرا تنفيذ حملات وندوات التوعية للعاملات بشركة دابر، وإجراء الكشف المبكر عليهم بمستشفى بهية.

وقالت إن هذا التعاون من أكبر مشروعات المسئولية الاجتماعية الذى تم تنفيذه من دابر أملا فى مصر .

وأوضحت أن شركة دابر “الام” نفذت العديد من مشروعات المسؤولية الاجتماعية، ولكن التعاون مع مؤسسة بهية يعد أول مشروع لشركة دابر املا كمنتج، وسيتم زيادة ذلك التعاون وتعميقه الفترة القادمة.