«مديترينيا كابيتال» تطلق صندوق «MC4» بحجم مستهدف 350 مليون يورو

تُخطط شركة «مديترينيا كابيتال بارتنرز» للوصول بحجم أموال صندوقها الجديد MC4 إلى 350 مليون يورو، على أن يتم إغلاق الاكتتاب الأول له بداية العام المقبل.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن «مديترينيا كابيتال» كانت قد أطلقت صندوق MC4 خلال الربع الثانى من 2022، وسيكون مخصصا للاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم.

ولفتت المصادر إلى أن الحجم الإجمالى المستهدف للصندوق يصل إلى 350 مليون يورو، باشتراك مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها 120 مليونا ستوجه لصالح الاستثمار فى السوق المحلية.

وأشارت إلى أن «MC4» يُعد الصندوق الرابع بالنسبة للشركة، ومن المخطط أن يستثمر أمواله المستهدف جمعها فى كل من مصر والمغرب وتونس وكوت ديفوار والسنغال والكاميرون.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد نُشر أمس الأول أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يعتزم تخصيص 20 مليون يورو لصندوق الاستثمار الرابع التابع لشركة مديترينيا كابيتال بارتنرز.

وأوضحت المصادر، أن «مديترينيا كابيتال» كانت قد استثمرت خلال الـ3 سنوات الماضية، إجمالى أموال صندوقها الثالث MC3، بقيمة 290 مليون يورو، فى 7 شركات بعدد من الدول متمثلة فى مصر وتونس والمغرب وكوت ديفوار .

وعلى صعيد استثمارات الشركة فى السوق المصرية، قالت المصادر إنها تتمثل فى كل من «كايرو سكان» و«ميتا ميد» للتشخيص بالأشعة.

وبدأت مديترينيا نشاطها عام 2010، مستهدفة الاستثمار بدول (الجزائر، وتونس، والمغرب) وتم ضخ استثمارات صندوقيها MC1 وMC2 للشركة بهذه الدول، فيما تم تخصيص حصة من الصندوق الثالث لمصر ودول أخرى.

وكانت «مديترينيا» قد استحوذت من خلال MC3 بعام 2018 على حصة من شركة كايرو سكان المتخصصة فى خدمات الأشعة والتشخيص الطبي، بهدف دعم الخطط التطويرية للمجموعة، بما فى ذلك توسيع شبكة الفروع، بجانب إنشاء فرع رئيسى متطور على أحدث النظم الطبية.

وأنهت «مديترينيا» أول إغلاق لصندوق MC3 نهاية 2017، بقيمة 103 ملايين يورو، بمساهمات العديد من المؤسسات الدولية –وفقًا لتصريحات سابقة نشرتها «المال» – تمثلت فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبى EIB. أول عملية تنفذها تابعته