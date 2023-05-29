«مدى للتأمين» تفتتح فرعًا جديدًا لها في مدينة نصر

افتتحت شركة مدى للتأمين فرعًا جديدًا لها بمبنى سيتي لايت بأول شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

وأعلنت عالية حلمي؛ العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، عن تولي كريم سعيد مسئولية إدارة فرع مدينة نصر، حيث تبدأ مزاولة الاكتتاب في تأمينات الممتلكات، وفق الترخيص الصادر عن هيئة الرقابة المالية، مع السلطات والصلاحيات الممنوحة للعاملين بالفرع طبقًا لسياسات العمل بالشركة.

وبيّنت استهداف الشركة لأقساط في العام المالي 2023/2024 بقيمة 50 مليون جنيه، عن فرعي الإسكندرية ومدينة نصر فقط، لافتة إلى أن إجمالي الأقساط المباشرة للشركة قد بلغ 239 مليون جنيه، بمعدل نمو 73% حتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري، مقارنة بالأقساط المحققة في ذات الفترة من العام الماضي، فضلًا على مجاوزة الأقساط المستهدفة لذات الفترة من العام الجاري.

وأشارت العضو المنتدب إلى أن أصول الشركة قد بلغت 387 مليون جنيه، بإجمالي استثمارات 245 مليون جنيه، فضلًا على 142 مليون جنيه قيمة مديونيات عمليات التأمين والأصول الأخرى.

وأضافت أن إجمالي المخصصات الفنية (حقوق حملة الوثائق) بلغ 161 مليون جنيه، لافتة إلى أن الأرصدة الدائنة لمعيدي التأمين وبعض الدائنين الآخرين قد ناهزت 48 مليون جنيه.

وأضافت “حلمي” أن حقوق المساهمين قد بلغت 178 مليون جنيه، شاملة الاحتياطات والأرباح المرحلة، وختمت أن أرباح الشركة حتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري تعدت 20 مليون جنيه، بعد خصم الضرائب.

ويذكر أن شركة مدى للتأمين قد ابتدأت مزاولة أنشتطها الفعلية في التأمين في شهر سبتمبر 2020، من مقر الشركة الرئيس بشارع لبنان بالمهندسين، بينما أنشأ الفرع الأول لها في شهر يوليو 2021 بمنطقة سموحة بالإسكندرية، ورأسه أيمن عبد العال.