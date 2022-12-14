«مدى للتأمين» تحقق 156% نموا فى حجم أقساطها بنهاية العام المالى 2021/2022

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مدى للتأمين في اجتماعها العادي تقريرى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي KPMG ، وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن الميزانية والقوائم المالية لنشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2022.

الجمعية العمومية تعتمد المركز المالى لعام 2021/2022

كشفت عالية حلمى العضو المنتدب للشركة أنه تم تحقيق أقساط مباشرة بلغت 180 مليون جنيه بمعدل نمو 156% ،مقارنا بما تم تحقيقه خلال التسعة أشهر الأولى من تاريخ حصول الشركة على رخصة مزاولة نشاط التأمين ،وبلغت نسبة الأقساط المحققة من الأقساط المقدرة بالموازنة التقديرية للشركة 120%.

عالية حلمى العضو المنتدب لشركة «مدى» للتأمين

وأضافت أن اجمالي التعويضات المسددة بلغت 73 مليون جنيه ، وأن اجمالي حقوق حملة الوثائق -المخصصات الفنية بلغت 95 مليون جنيه ، وانفاض نسبة المصروفات العمومية والإدارية الى 12% مقارنة بنسبة 16% عن الفترة السابقة التي صاحبت بداية مزاولة النشاط بالشركة.

مدى للتأمين تضاعف أرباحها محققة 10.5 مليون جنيه

وأشارت إلى نجاح الشركة فى تحقيق 10.5 مليون جنيه أرباح تمثل ضعف مبلغ الأرباح المحققة للفترة السابقة من العام الماضي قبل خصم الضرائب.

وأكدت أنه على جانب أخر فقد استثمرت الشركة بمبلغ مليون دولار تقريبا لتنصيب نظام حاسب آلي متكامل للمعلومات يشمل النشاط الفني والمالي للأعمال بالشركة، وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة وتفعيل العمل بها في 1/7/2022.

ولفتت العضو المنتدب لشركة “مدى للتأمين” أنه جاري العمل حاليا على انجاز المرحلة الثانية ويتركز العمل فيها على عملاء الشركة بغرض تقديم أفضل وأسرع خدمة تأمينية متميزة إليهم.

ويترأس مجلس إدارة شركة مدى للتأمين المهندس عبد الرحمن السويدى، ويتولى عزيز عبد الجواد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ، و عالية حلمى منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب .