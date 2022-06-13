مدن ومراكز مطروح تطلق حملات مكبرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين الخدمات

أطلقت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين فى محافظة مطروح بصفة دورية بالإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وخدمات تمهيد الطرق ورش مكافحة الحشرات والناموس خلال فصل الصيف وذلك تحت إشراف رؤساء المدن يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بتكثيف أعمال النظافة .

وكذلك تم إطلاق حملات مكبرة لرفع المخلفات في جميع القرى والأحياء السكنية بمراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لاستعادة الشكل الحضاري للمحافظة مع الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها و الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والمخلفات والعمل على سرعة حلها والتيسير عليهم.

وقام فريق النظافة العام بمجلس مدينة الضبعة بأعمال حملة النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بالمركز شمل منطقة العزبة القبلية شارع محطة المياه – الحديقة القبلية منطقة السوق و بجوار الدائرة الخضراء– منطقة الاذاعة –شارع محطة المياه كما تم تنظيف وتجميل المدخل الرئيسي للمدينة و تسوية المقلب العمومي للمدينة بجانب أعمال صيانة أعمدة الانارة والكشافات ضمن أعمال الصيانة الدورية بالمدينة .

وفى مركز سيوة واصل مجلس مدينة سيوة جهوده بتكثيف أعمال النظافة وتمهيد وتوسعة الطرق الرئيسية ومنطقة اغورمى والزيدان وعدة مناطق متفرقة بالمدينة بجانب أعمال النظافة اليومية بشوارع أنور السادات والسوق وسمير بلال كما تم تمهيد وتوسعة بعض الشوارع الرئيسية بمنطقة بريذى مع استمرار اعمال النظافة ورفع المخلفات يوميا حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي للواحة .

كما نفذ فريق النظافة بمركز السلوم حملاته اليومية لرفع المخلفات والقمامة والاتربة بالطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول. بالإضافة لحملات رش ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض خلال فصل الصيف .وشدد محافظ مطروح، استمرار الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة النظافة و المظهر الحضاري والجمالي بالمحافظة وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الشارع.