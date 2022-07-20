مدن مصر 2030 ومواجهة تحديات التغير المناخي بمعرض مشروعات  تخرج هندسة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إفتتاح معرض مشروعات التخرج لطلاب قسم العمارة والتخطيط العمرانى بكلية الهندسة مؤكدا انها مشاريع جديدة وأفكار إبداعية تبشر بكوادر قادرة على تحمل المسؤولية، تعد ثمرة جهود وخبرات الطلاب والأساتذة، الذين أثبتوا قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجات المشروعات القومية والتنموية الجديدة

و تتضمن المعرض أعمال طلاب السنوات المختلفة بالقسم طوال العام الدراسي الحالي 2021 – 2022 مؤكداً على أن مشروعات التخرج لهذا العام جاءت لتواكب خطة الدولة للتنمية المستدامة والشاملة 2030 ، وبلغ عددها 22مشروعا ، لافتاً إلى الإدراك التام لدى خريجى القسم وأساتذتهم المشرفين بالاحتياجات العمرانية الجديدة التى تخطط لها القيادة المصرية ، مشيراً إلى نجاح الطلاب في تصميم مشروعات ذكية ومستدامة ، وجاذبة للسياحة ، وموفرة للطاقة ومواكبة لتوجه الدولة لإنشاء مدن الجيل الرابع والخامس ، ومواكبة تحديات التغير المناخي .وكان في إستقباله كلا من الدكتور محمود فؤاد عميد الكلية والدكتور أحمد محمد صالح رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني

وأبدي رئيس الجامعة إعجابه بالتطور الذي يشهده القسم سواء على مستوي مشروعات التخرج ، أو بأعمال الطلاب في السنوات المختلفة والتي قدمت أفكار مبدعة مستخدمه التكنولوجيا الرقمية ، ومستفيده من معامل الكلية التي تشمل طابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات تقطيع الليزر بالإضافة إلي استخدام تقنيات الواقع الافتراضي ، مثنياً علي الأسلوب الذي يتبعه القسم في ربط التدريس بالواقع العملي وتأهيل طلاب قادرين علي المنافسة في سوق العمل بعد التخرج.

فيما أوضح الدكتور محمود فؤاد عميد الكلية أن المشروعات تناولت ثلاث محاور رئيسية الأول المحور الاستشفائي السياحي بالإقليم التنموي لقناة السويس ، والثاني محور إداري اقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وأما المحور الثالث فجاء ثقافي تاريخي بقلب العاصمة القاهرة .

وأشار الدكتور أحمد محمد صالح رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني إلي أن المعرض شهد تواجد ملحوظ لأساتذة العمارة والتصميم والتخطيط العمراني في العديد من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة منها جامعة القاهرة وعين شمس والفيوم و حلوان و طنطا والجامعة البريطانية وجامعة مصر للعلوم والآداب الحديثة وجامعة بدر وجامعة هليوبوليس مشيدين بمستوي المشروعات والتطور الذي شهده القسم والذي يضعه في منافسة قوية مع أقسام العمارة العريقة بالجامعات المصرية .