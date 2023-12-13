مدن الصعيد الجديدة على رادار المطـورين

تشهد مدن الصعيد الجديدة التى تنفذها الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، حالة من الرواج الاستثماري من جانب شركات القطاع الخاص بمختلف أنواعها ما بين التطوير العقاري والخدمى والتعليمي والفندقي، فى ظل تزايد الإقبال من المواطنين على التواجد فى هذه المحافظات.

في البداية، وصف جمال فتح الله، رئيس شركة المطورن العرب القابضة تجربة شركته فى الصعيد بالرائعة، والتى فاقت التوقعات باعتبارهم من أوائل المطورين فى هذه المنطقة ممن يطرحون كمبوند مغلقًا، مما أدى لتزايد إقبال باقى المطورين للذهاب إليها وتكرار تلك التجارب التى تتماشى مع رؤية الشركة بتطوير الحركة العمرانية فى مصر.

وأشار إلى أن العملاء فى الصعيد لم يكن لديهم اهتمام فى السابق بتجربة الحياة فى كمبوند مغلق، ولكنهم بمجرد التعرف على مطور ذى ثقة بدأ التجاوب والرغبة فى تجربة هذا الأمر، وهو ما ظهر فى تسابق بعض المطورين للحصول على أراضٍ فى الصعيد.

وتملك المطورون العرب مشروع نيوم فى مدينة غرب ناصر أسيوط على مساحة 390 ألف متر مربع، وتم إطلاقه عام 2020، وهو مشروع سكنى متكامل، ويضم مدرسة دولية وفندقا وناديا اجتماعيا وملاعب رياضية، إضافة إلى 1819 شقة و357 فيللا و72 محلات تجارية، ما يجعله متكاملا للعملاء.

وأكد رئيس “المطورون العرب القابضة” أن الشركة تدرس فرص التوسع فى القطاع العقارى فى السوقين المحلية والخارجية، بشرط أن تحقق قيمة مضافة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن مدن الجيل الرابع فى الصعيد تعد بمثابة فرصة حقيقة للتنمية، وكانت سببا رئيسيا فى تحويل محافظات وجه قبلى لمناطق جاذبة للاستثمار والقطاع الخاص، ولأول مرة شركات استثمارية كبرى تتنافس للحصول على قطعة أرض داخل إحدى مدن الصعيد.

وطبقًا لمخطط وزارة الإسكان، لمدن الجيل الرابع، فإنها خصصت 14 مدينة جديدة، داخل مختلف محافظات الصعيد وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى منها تتضمن 7 مدن، والمرحلة الثانية 7 أخرى، وتوفر هذه المدن ما يقرب من مليون فرصة عمل حقيقية لشباب تلك المحافظات، بينما يقطن حوالى 7 مدن منها وهى المرحلة الأولى حوالى 950 ألف نسمة.

فيما حددت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة أولويات لدور الانعقاد الجارى لمجابهة المستجدات المتعلقة بالقطاع، من أجل ضبط المنظومة العقارية والحفاظ على حقوق المواطنين، وأبرزها الاهتمام بتعمير المدن فى المناطق النائية والحدودية.

ووضعت اللجنة أولوية لاستكمال دراسة وبحث الآليات القانونية لقيام هيئة المجتمعات العمرانية بفرض العديد من الرسوم والغرامات فى المدن الجديدة، إضافة إلى تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد لتفعيل دور الهيئة ومنحها صلاحيات تمكنها من القيام بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.

طروحات الهيئة

وشهد شهر ديسمبر الحالى عرض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع أكثر من قطعة أرض متنوعة فى عدة مدن بالصعيد، وتضمنت أنشطة متنوعة بخلاف ارتفاع لافت فى أسعار بيع المتر.

وظهر في الفترة الأخيرة اتجاها واضحا من قبل بعض المطورين العقاريين نحو مدن الصعيد، لتشييد مجتمعات عمرانية وأنشطة عقارية متنوعة، وذلك لما تحظى به من فرص استثمارية عظيمة، بجانب وجود طلب عال من العملاء القانطين بها.

والمتابع لآخر تطورات طروحات الهيئة، يتبين له أن “المجتمعات العمرانية” عرضت بيع حوالي 25 قطعة أرض في مدن الصعيد فقط، إذ تمت إتاحة قطعتين الأولى بنشاط مخازن، والأخرى بنشاط تجاري في المنيا الجديدة، و3 قطع في ملوي الجديدة تنوعت بين ترفيهي وتعليمي.

وفي أسيوط الجديدة تم طرح 3 قطع أيضاً بأنشطة تجارية إدارية وسكنية، وكذلك 3 في بني سويف الجديدة، ما بين تجاري إداري سكني ونادي رياضي اجتماعي.

وفي أخميم الجديدة، تم طرح خمسة مخازن سواء كانت غذائية أو غير غذائية.

وتضمنت طروحات الهيئة خلال ديسمبر 7 قطع في مدينة قنا الجديدة بأنشطة تجارية وعمراني متكامل وفندقي وطبي ومخازن، كما احتوت على قطعتي أرض بنشاط تجاري وتجاري إداري سكني.

ويمكن تبرير ذلك الزخم من الأراضي، بوجود طلب مرتفع واهتمام لافت من قبل المستثمرين، ما شجع الهيئة على توفير العدد الملائم من الأراضي لتغطية الاحتياجات والتشجيع على التعمير.

ومن خلال المتابعة، يلاحظ أن أسعار الأراضي في مدن الصعيد اتسمت بالارتفاع النسبي خلال الفترة الأخيرة، ما يبرهن على أن السبب الرئيسي لتوجه تلك الشركات نحوها ينبع من عوامل محفزة للاستثمار بها، ناهيك عن سعر المتر بها، فلا يوجد فرق كبير بين أسعار المتر في مدن الصعيد وأسعاره في باقي المدن.

شركة HDA للاستثمار العقاري

كما تستعد شركة HDA للاستثمار العقاري لطرح مشروع بمدينة قنا الجديدة خلال الربع الاول من العام القادم، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى ترفيهى، يضم ما يفوق 25 مطعما وكافيه ومنطقة ملاهى ومحلات تجارية بمساحات مختلفة.

قال هيثم عبد الكريم، المدير التنفيذى لشركة HDA ، إنه مع زيادة الفرص الاستثمارية فى صعيد مصر، خاصة فى منطقة قنا، دفع العديد من الشركات للاستثمار فى منطقة الصعيد.

وأوضح أن شركته لها سابق خبرة فى مناطق قنا والأقصر وأسوان، وتأسست عام 2009، وتمتلك العديد من المشروعات، خاصة التجارية والإدارية منها تحت الأنشاء وأخرى جار تشغيلها حاليًا، أبرزها مشروع “فرست مول” مول تجارى قائم تم تنفيذه وتشغيله فى الحى السكنى الأول بمدينة قنا الجديدة، وتم بيعه بالكامل وتسليم وحداته.

وأضاف أن المشروع الثانى هو “تاج بارك” عبارة عن مول تجارى سكنى تم الانتهاء من 50% من مرحلة الإنشاءات وجار استكمال أعمال التشطيب، وهو بجوار منطقة مجمع بنوك، بالحى السكنى الثانى فى مدينة قنا الجديدة، وتم تصميم وحداته لتتناسب مع شروط التوكيلات التجارية “الفرانشيز”، والدور الثانى والثالث العلوى مكون من شقق سكنية.

أما مشروع “تاج فيو” فهو مول تجارى طبى تم الانتهاء من 30% من اعمال التنفيذ، تتنوع وحداته ما بين التجارى والطبى، وتم الانتهاء من بيع 70% من إجمالى المشروع، إضافة إلى مشروع “مزار مول” مول تجارى إدارى فى مدينة غرب قنا بأفضل المواقع فى منطقة الـ300 فدان المخصصة للخدمات على الطريق الصحراوى الغربى، وتم اختيار المكان لأن تصميم المدينة ومنطقة الخدمات يضاهى تصميم منطقة الخدمات فى شارع التسعين فى القاهرة الجديدة، ما يرفع زيادة فرص الاستثمار به.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع شركة MRB المتخصصة في تأجير المولات التجارية ومشروعات الاستثمار العقارى لتأجير وحدات المشروعات المختلفة، ما يضمن للمستثمر الاستفادة المباشرة من العقار.

وأضاف أنه خلال عام 2019 كان سعر المتر التجارى 12 ألف جنيه فى مدينة قنا الجديدة، ومدينة غرب قنا، ووصل السعر الآن إلى ما يزيد على 45 ألفا، ما يؤكد النمو العقاري في مدن الصعيد.

مدينة مصر

وفي شهر يونيو من عام 2023، بدأت شركة مدينة مصر العقارية تنفيذ إستراتيجيتها التوسعية في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال إطلاق مشروع “زهو” بموقع استراتيجي متميز في غرب أسيوط، والذي يمتد على مساحة 104 أفدنة، ويشمل 1250 وحدة سكنية، في حين تشمل المرحلة الأولى من المشروع إقامة 297 وحدة سكنية بمساحات مختلفة على مساحة 63000 متر مربع.

وتم إطلاق مشروع “زهو” ضمن خطة النمو الواعدة لشركة مدينة مصر والتي تستهدف إطلاق عدد من المشروعات في مناطق جغرافية متنوعة في مختلف محافظات مصر والأسواق الخارجية للتأكيد على ريادة السوق العقارية المصرية.

وتعتبر أسيوط الخطوة الأولى لانطلاق أعمال مدينة مصر في مناطق جغرافية جديدة خارج حدود القاهرة وتنويع مشروعاتها وتنمية محفظة أراضيها، ونستهدف من خلاله توفير منتج عقاري متميز لتلبية احتياجات العملاء في منطقة الصعيد، وبناء مجتمعات مستدامة متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية.

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