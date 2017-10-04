مدن الأشباح الصينية في أيامها الأخيرة

سكاي نيوز عربيةتسببت خطة الصين لنقل قرابة 300 مليون مواطن، من مناطق نائية مختلفة، إلى مدن حديثة غير مأهولة، في تأسيس أماكن متطورة جدا، لكنها تبدو مريبة، بسبب الهدوء التام، وغياب أي علامات للحياة، وكأنها على كوكب آخر. وأعجبت تلك الحقيقة المصور كاي كايميرر، فقرر الذهاب إلى تلك المدن الغريبة، والتقاط

سكاي نيوز عربية

تسببت خطة الصين لنقل قرابة 300 مليون مواطن، من مناطق نائية مختلفة، إلى مدن حديثة غير مأهولة، في تأسيس أماكن متطورة جدا، لكنها تبدو مريبة، بسبب الهدوء التام، وغياب أي علامات للحياة، وكأنها على كوكب آخر.

وأعجبت تلك الحقيقة المصور كاي كايميرر، فقرر الذهاب إلى تلك المدن الغريبة، والتقاط عدد من الصور لـ”مدن الأشباح”.

ونشر موقع “بزنس إنسايدر” عددا من تلك الصور الغريبة جدا، التي التقطها كايميرر في مناطق مختلفة من ضمنها منطقة أوردوس في كانغباشي، ومنطقة يوجيابو الاقتصادية، ومشاريع بحيرة ميكسي قرب مدينة تشانغشا.

وقال كايميرر: “هذه المدن تمر بالفترة الأخيرة من التطوير، التي تسبق قدوم السكان والسكن فيها”.

وقرر كايميرر التصوير يوميا لمدة 80 يوما، وعادة ما كان يختار توقيت الشروق والغروب لالتقاط الصور، ثم يعود في المساء لقضاء الليلة في مدن مأهولة مجاورة.

وأكد كايميرر أن هذه المدن ليس من المقرر أن يبدأ استخدامها قبل 15 أو 20 عاما من الآن، وأنه لا يمكن حاليا ” سوى التكهن بأشكال هذه المدن مستقبلا”.



