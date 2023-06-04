«مدنت مصر» ترفع حجم شبكتها الطبية إلى 4500 مقدم خدمة

قال الدكتور هشام الشاذلى العضو المنتدب لـ “مدنت مصر” للرعاية الطبية إنها تتعامل الآن مع أكثر من 4500 مقدم خدمة على مستوى جميع المحافظات، مقابل 4100 للعام الماضي، متنوعون بين مستشفيات ومعامل تحاليل وأطباء ومراكزأشعة وصحية وعلاجية.

وأشار إلى أن الشبكة الطبية قابلة للزيادة وقت الحاجة ونمو حجم المشتركين، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة، فضلا عن التعامل مع عدد كبير من شركات التأمين بالسوق المصرية يتجاوز 22.

وأوضح أنه تمت إضافة 3 كيانات جديدة للشبكة الطبية عن السنة المالية 2021/2022 ، لافتا إلى أن ذلك جاء استنادا على الحلول المبتكرة التى تتبناها «مدنت مصر» بنظام ( TPA) الطرف الثالث.

وقال إن عدد المشتركين الآن تعدّى 300 ألف، وهو ما يعد 3 أضعاف عام 2020.

وأضاف أن 2022 كان من أفضل الأعوام التى نمت فيها أرباح وإيرادات الشركة مقارنة مع 2021 و2020 بنسبة تتراوح من 20 و30% ، مشيرا إلى أن النمو المستهدف فى 2023 أكبر منه فى الأعوام السابقة.

وأكد أن رأس مال الشركة الحالى يبلغ 27.5 مليون جنيه، مع الاستعداد التام لزيادته فى حال اعتماد قانون التأمين الصحى الموحد إثر انتهاء مجلس النواب من مناقشته واعتماده والعمل به، وستكون «مدنت مصر» من أولى الشركات التى تنفذه.

وأشار إلى أن شركته جزء من كيان كبير هو «مدنت جروب» والذى يعمل فى 7 دول فى المنطقة العربية، فضلا على 3 دول فى أوروبا، تحت مظلة شركة “ميونيخ رى” أكبر شركة إعادة تأمين عالميا، ومن ثم فإن التعاون بين أذرع الشركة فى كل مناطق العالم يدعمنا لتقديم عروض تأمينية فائقة الجودة ومناسبة لجميع المتطلبات لدى العملاء.

وكشف أن شركته سوف تنتقل إلى مقر جديد بالقاهرة الجديدة خلال الشهر الحالى، وذلك فى سبيل توفير إطار أفضل أداء وأوفر راحة للموظفين، حتى يؤدى فريق العمل مهامه فى بيئة مرضية.