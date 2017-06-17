مدمرة أمريكية تصطدم بسفينة شحن فلبينية

خالد بدر الدين:أكدت القوات البحرية الأمريكية أن 7 من طاقم المدمرة "فيتزجيرالد" التابعة لها فقدوا وأصيب ما لا يقل عن 3 بعد تصادم المدمرة في وقت مبكر صباح اليوم السبت، مع سفينة شحن تجارية ترفع علم الفلبين بجنوب خليج طوكيو في اليابان.وذكرت وكالة رويترز، أن خفر السواحل الياباني أعلنوا أن المدمرة الأ

خالد بدر الدين:

أكدت القوات البحرية الأمريكية أن 7 من طاقم المدمرة “فيتزجيرالد” التابعة لها فقدوا وأصيب ما لا يقل عن 3 بعد تصادم المدمرة في وقت مبكر صباح اليوم السبت، مع سفينة شحن تجارية ترفع علم الفلبين بجنوب خليج طوكيو في اليابان.

وذكرت وكالة رويترز، أن خفر السواحل الياباني أعلنوا أن المدمرة الأمريكية تعاني من بعض الأضرار، ولكنها غير معرضة لخطر الغرق، في حين أن السفينة التجارية استطاعت مواصلة الإبحار لتكملة رحلتها إلى اليابان، وأن سبب حدوث التصادم غير واضح حتى الآن.

وقالت البحرية الأمريكية – في بيان – إن “فيتزجيرالد” اصطدمت بالسفينة التجارية في الـ 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي 56 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء يوكوسوكا اليابانى في حادث نادر في هذا الممر المائي المزدحم.

وأضافت أنه تم إجلاء 3 مصابين من على متن المدمرة، بينهم قائد المدمرة برايس بنسون – الذي أشارت التقارير إلى أن حالته مستقرة – جوا إلى مستشفى البحرية الأمريكية في يوكوسوكا، كما تم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى لإصابتهما بتمزقات وكدمات، في حين لايزال تقييم الإصابات الأخرى جاريا، بينما تبحث “فيتزجيرالد” وخفر السواحل الياباني عن 7 بحارة مفقودين.