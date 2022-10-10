مدكور: «هواوى» تغلبت على أزمة سلاسل الإمدادات بشراكات مع 5 آلاف مورد

قال محمد مدكور، كبير مسئولى الأمن السيبرانى فى شركة هواوى تكنولوجيز مصر، إن الشركة العالمية استطاعت امتصاص أزمة سلاسل الإمدادات من خلال عقد شراكات مع أكثر من 5 آلاف مصنع ومورد فى كل القطاعات العاملة بها من أجل ضمان استمراريتها فى تصنيع أجهزتها وتطوير التكنولوجيا، علاوة على بناء مراكز لوجسيتة إقليمية لتقليل مخاطر سلاسل الإمدادات والتى تعد- على حد وصفه- ظروفا استثنائية طارئة.

وأوضح لـ«المال» – على هامش مشاركة «هواوى» فى فعاليات المؤتمر العربى السنوى السادس لأمن المعلومات الذى نظمته شركة «ASC» للاستشارات خلال يومى 18 و 19 سبتمبر الماضي ورعته «المال» إعلاميا- أن «هواوى» استطاعت خلال المرحلة الماضية الوفاء بكل التزاماتها التعاقدية تجاه العملاء مع وضع معادلة سعرية متكافئة تراعى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

محمد مدكور، كبير مسئولى الأمن السيبرانى فى شركة هواوى تكنولوجيز مصر

فى سياق متصل، أكد أن إستراتيجية الشركة تتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الرقمى عبر تعظيم الاستفادة من دور التقنيات التكنولوجية والتى تشهد تقدمًا ملحوظًا مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية واللذان ينتج عنهما كمية كبيرة من البيانات تحتاج إلى تخزين ومعالجة وحماية ويأتى دور «هواوى» عبر تقديم حلول بنية تحتية متطورة فى هذا الصدد.

ورأى أن تعزيز مفهوم الأمن السيبرانى داخل المؤسسات يتحقق من خلال تضافر جهود الأطراف المعنية، وعلى رأسها مقدم الخدمة والمستخدم والشركة القائمة على تطوير التكنولوجيا ذاتها مثل «هواوى»، وذلك تحت إشراف الجهات الحكومية المنوطة ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى حماية البيانات من خلال أفضل الممارسات التكنولوجية المبتكرة.

وأكد أن «هواوى» تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات الكوادر البشرية فى مصر باعتباره حجر الزاوية فى منظومة التحول الرقمى ، مبينًا أن حجم أعمال «هواوى تكنولوجيز» فى مصر يشهد نموًا كبيرًا عامًا تلو الآخر تزامنا مع إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى.

وأضاف أن شركته تعد شريكًا تكنولوجيًا للدولة فى كل المشروعات القومية الكبري؛ بداية من توريد حلول وشبكات البنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات، وصولًا إلى تقنيات معالجة وحماية البيانات.

وألمح إلى أن جائحة كورونا ساهمت فى تسريع وتيرة الرقمنة بالسوق المحلية وظهور تطبيقات متطورة فى قطاعات التعليم والصحة عن بعد، معتبرًا أن مصر هى مركز محورى لتصدير حلول «هواوى» لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال أكثر من 1000 موظف يعمل بالشركة حاليًا.