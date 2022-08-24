«مدكور» تقتنص إنشاء محطة محولات مطروح بتكلفة 1.1 مليار جنيه

فازت شركة مدكور للمشروعات الهندسية بمناقصة إنشاء محطة محولات جهد 500 كيلو فولت فى محافظة مرسى مطروح.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن «مدكور» فازت بالمناقصة بعد منافسة مع مجموعة شركات تعمل فى مشروعات الطاقة، وهى «الخرافى ناشيونال»، و«إنيرجيا» بخلاف «السويدى»، و«إكس دى إيجيماك»، موضحة أن تكلفة محطة المحولات تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء منها فى خلال 18 شهرا.

على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن «تنمية الريف المصرى» أسندت أعمال ترفيق قطعة أرض فى منطقة غرب المنيا على مساحة 100 ألف فدان كمرحلة أولى، لصالح مجموعة «مدكور»، لمد شبكات كهرباء بها.

وأفادت بأن «تنمية الريف المصرى» تعد الدراسات اللازمة لاستصلاح هذه المساحة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروع والذى سينفذ على مدار 3 سنوات.

ونشرت «المال» سابقاً خبرا حول مفاوضات مجموعة مدكور مع شركة «تنمية الريف المصري» على إنشاء محطة كهرباء وترفيق قطعة أرض فى منطقة غرب المنيا، ضمن المشروع القومى لاستصلاح الأراضي.

وتابعت أن «مدكور» ستتولى عملية مد شبكات الكهرباء لقطعة الأرض المراد استصلاحها، وأنها تعتزم ضخ استثمارات على أن يكون لها الحق فى بيع الكهرباء كقطاع خاص، وذلك من خلال ذراع «مدكور للمرافق».

وفى سياق متصل؛ أضافت المصادر أن تكلفة المشروعات التى نفذتها مجموعة مدكور لصالح مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى، بلغت 10 مليارات جنيه، حتى الآن.

وفى عام 2019، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق مبادرة «حياة كريمة» بهدف تطوير القرى المصرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر فقراً، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الرئيسية والتعليم والصحة، وتوفير فرص عمل.

وتستهدف المبادرة تطوير حوالى 4500 قرية فى الريف المصرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

وتعد «مدكور» من أوائل الشركات التى كلفتها الدولة بتنفيذ مشروع كهرباء فى سيناء، وبدأت فعلياً عمليات التنفيذ منذ أكتوبر 2020.