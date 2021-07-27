«مدكور» تفاوض وزارة النقل لإنشاء خط سكة حديد بطول 35 كيلومترا

تفاوض مجموعة مدكور ، العاملة فى مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والنقل، وزارة النقل على تنفيذ خط سكة حديد «كفر داود- السادات» بطول 35 كيلومترا، الذى يربط بين خط “إمبابة – الاتحاد- القبارى بالإسكندرية” حالياً، وبين مدينة السادات.

قال المهندس محسن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، لـ«المال»، إن الشركة تستهدف تنفيذ الخط وتشغيله لنقل البضائع من المناطق الصناعية المجاورة للخط حتى المراكز اللوجستية التى سيتم إنشاؤها فى عدد من المحافظات والعكس، لافتا إلى أن «مدكور»، تبحث حاليا مع عدد من الكيانات الخارجية بدول «روسيا، وألمانيا، وفرنسا» المشاركة فى التنفيذ.

وأوضح أن المفاوضات التى تجريها الشركة حاليا مع الوزارة لم تتبلور حتى الآن فى شكل اتفاقيات، لكن فى القريب العاجل سيتم الوصول إلى اتفاق مرضى بين الطرفين، وفقا للتعديلات التى تمت على قانون السكة الحديد والذى يمكن القطاع الخاص الدخول فى إدارة الشبكة، مع بقاء ملكية الأصل للهيئة.

وقامت وزارة النقل، نهاية عام 2018 بإجراء تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لعام 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتضمن التعديل تنظيم سبل منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية، وخلق فرص لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، تسهم فى تطوير خدمات السكك الحديد، وتفعيل دور منظومة نقل البضائع.

وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة أن هناك تعاوناً كبيراً بين الشركة وقطاع النقل، وعلى رأسها هيئة السكة الحديد، لافتا إلى أن «مدكور» تعكف حاليا على وضع نظام لتأمين سير القطارات، يقوم على التنبؤ وتحليل الأعطال وكشف أى كسور فى القضبان، بفترة تمكن غرفة التحكم من السيطرة عليها قبل وقوع أى حادث.

وأعلنت الوزارة فى أكثر من مناسبة قريبة نيتها إسناد إدارة السكة الحديد لبعض الشركات العالمية، لرفع كفاء الخدمة المقدمة وتطوير الخطوط بما يتناسب مع توجهات الدولة.

وتعود النية المعلنة لإشراك القطاع الخاص فى إدارة مرفق السكة الحديد إلى 2018، عندما بدأت وزارة النقل فى عملية تأسيس شركات قطاع خاص لإدارة خطوط المرفق المختلفة، ولكن تعطلت الخطة بعد الحوادث المتكررة فى القطاع، ومنها الحادثة الأخيرة الشهر الماضى فى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حتى إعادة إحيائها حاليا.