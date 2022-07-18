«مدكور» تفاوض «الريف المصري» لإنشاء محطة كهرباء فى غرب المنيا

تتفاوض مجموعة «مدكور للمشروعات الهندسية» مع شركة «تنمية الريف المصري» على إنشاء محطة كهرباء وترفيق قطعة أرض فى منطقة غرب المنيا، ضمن المشروع القومى لاستصلاح الأراضي.

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن «تنمية الريف المصرى» أسندت أعمال ترفيق قطعة أرض فى منطقة غرب المنيا على مساحة 100 ألف فدان، كمرحلة أولى، لصالح مجموعة «مدكور»، لمد شبكات كهرباء بها.

وأفادت المصادر بأن «تنمية الريف المصرى» تعد الدراسات اللازمة لاستصلاح هذه المساحة، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروع.

ويتكون هيكل ملكية شركة تنمية الريف المصرى من مساهمات حكومية، هي: وزارات «الإسكان»، و«الزراعة واستصلاح الأراضي»، و«المالية»، بالإضافة إلى «المجتمعات العمرانية»، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتعتنى باستصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان.

وأوضحت المصادر أن عدد مراحل المشروع قد تصل إلى 3، ولم يتم تحديد مدة تنفيذه حتى الآن.

وتابعت أن شركة مدكور ستتولى عملية مد شبكات الكهرباء لقطعة الأرض المراد استصلاحها، وأنها تعتزم ضخ استثمارات على أن يكون لها الحق فى بيع الكهرباء كقطاع خاص، وذلك من خلال ذراع «مدكور للمرافق».

مصادر: 10 مليارات جنيه حجم الأعمال التى تنفذها المجموعة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وفى سياق متصل؛ أضافت المصادر أن تكلفة المشروعات التى نفذتها مجموعة مدكور لصالح مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، بلغت 10 مليارات جنيه، حتى الآن.

وفى عام 2019، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق مبادرة حياة كريمة بهدف تطوير القرى المصرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر فقراً، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الرئيسية والتعليم والصحة، وتوفير فرص عمل.

وتستهدف المبادرة تطوير حوالى 4500 قرية فى الريف المصرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.

جدير بالذكر، أن «مدكور» تعد من أولى الشركات التى كلفتها الدولة بتنفيذ مشروع كهرباء فى سيناء، وبدأت بالفعل عمليات التنفيذ منذ أكتوبر 2020.

وأعلنت الشركة أنها ستركز فى الفترة المقبلة على الدول التى ستشهد إعادة إعمار مثل ليبيا والعراق والتى تشكل فرصا كبيرة للشركات المصرية فى جميع المجالات مثل المقاولات والتشييد، والمنتجات الصناعية مثل مواد البناء وغيرها.

وفى يناير الماضي، أنهت مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة اختبارات الجهد العالى لمشروع محطة محولات توشكى.