مدفوعات بطاقات الدفع بالخارج تتراجع 70.7% خلال الربع الثاني

هبة محمدكشف البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن مدفوعات السفر تراجعت بصورة ملحوظة بلغت 53.3% لتقتصر على 550.2 مليون دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2017 الذي يبدأ من أبريل حتى يونيو؛ نتيجة انخفاض مدفوعات السفر ببطاقات الدفع الإلكترونية بمعدل 70.7% لتسجل 226.9 مليون دولار، م

هبة محمد

كشف البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن مدفوعات السفر تراجعت بصورة ملحوظة بلغت 53.3% لتقتصر على 550.2 مليون دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2017 الذي يبدأ من أبريل حتى يونيو؛ نتيجة انخفاض مدفوعات السفر ببطاقات الدفع الإلكترونية بمعدل 70.7% لتسجل 226.9 مليون دولار، مقابل 774.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام.

كان البنك المركزي أعلن في وقت سابق أن مدفوعات السفر إلى الخارج ارتفعت لتسجل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016 مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة نتيجة زيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالي 657.1 مليون دولار.

وانخفضت مدفوعات السفر خلال العام المالي 2016-2017 لتقتصر على نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج على نحو 1.6 مليار دولار، بدلاً من 2.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وسجلت الإيرادات السياحية ارتفاعا بمعدل 128.3% و 201.5% خلال يناير حتى مارس وأبريل حتى يونيو 2017، على الترتيب بعد أن كانت سجلت تراجعا بمعدل 56.1% و15.8% خلال يوليو حتى سبتمبر وأكتوبر حتى ديسمبر 2016.

وارتفعت متحصلات السفر أو الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2016-2017 بمعدل 16.2% لتصل إلى 4.4 مليار دولار، بدلاً من 3.8 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وساهم ذلك في ارتفاع فائض ميزان الخدمات خلال العام المالي المنقضي بمعدل 4.3% ليسجل 6.8 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار في العام السابق له.