مدعومًا بصفقة «فودافون».. توقعات بمواصلة صعود سهم «المصرية للاتصالات»

يتنبأ محللون أن يواصل سهم المصرية للاتصالات الصعود، هذا الأسبوع، عقب الارتفاعات الاستثنائية السابقة بدعم إعلان قرب استحواذ “اتصالات السعودية” على حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر بنسبة 55%، فيما تمتلك “المصرية” الـ45% المتبقية.

ويشير المحللون إلى أن أنباء الصفقة المرجح إتمامها يونيو المقبل، خلقت حالة من التدافع على السهم تستمر الأسبوع الحالي، ما يخلق صعودًا لمستويات قد تصل إلى 18 جنيهًا التي توقعتها بنوك الاستثمار.

26 % صعودًا للسهم الأسبوع الماضي

وكان سهم المصرية للاتصالات قد أنهى تداولات الأسبوع المنقضي عند 12.34 جنيه، بصعود 25.9% بإجمالي تداولات 64.5 مليون جنيه.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن سهم المصرية للاتصالات سيصل لما بين 13.5 و13.70 جنيه، الأسبوع الحالي.

وأشار عبد القادر إلى أن سعر صفقة استحواذ اتصالات السعودية على حصة فودافون العالمية في وحدتها بمصر البالغة 55%، بقيمة 2.3 مليار دولار، يشير إلى أنه في حال اتخاذ المصرية للاتصالات قرارًا ببيع حصتها في فودافون مصر، فإن نصيب سهمها من الصفقة سيتراوح بين 16.5 و17 جنيهًا.

وقال هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن حالة التدافع التي شهدها السهم، الأسبوع الماضي، بدعم أنباء صفقة الاستحواذ كانت داعمًا للحركة الإيجابية للسهم وصعوده، مرجحًا مواصلة السهم الصعود، هذا الأسبوع.

وأشار عبد السميع إلى أن استمرار التداولات على السهم بنفس نهج الأسبوع الماضي، قد يدفعه لمواصلة الصعود نحو 18 جنيهًا الأسبوع الحالي، وفقًا لتوقعات بنوك الاستثمار.