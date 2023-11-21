مدعوما بمشتريات عربية.. «قطاع البنوك» يهيمن على 22.6% من تداولات البورصة المصرية الإثنين (جراف)

اقتنص قطاع البنوك 22.6% من تعاملات البورصة المصرية الاثنين بتعاملات 925.6 مليون جنيه، عبر التعامل على 14 مليون سهم، عبر 5328 عملية منفذة، مدعوما بمشتريات عربية ضخمة سجلت 219.7 مليون جنيه.

وجاء ثانيا قطاع العقارات بحصة 16.7% من التداولات، بقيمة تعاملات 684 مليون جنيه، وثالثا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحصة 16.6%، وقيم تعاملات 679 مليونه جنيه.

وجاء رابعا قطاع الموارد الأساسية بحصة 15% من التعاملات، بقيمة 612 مليون جنيه، وخامسا قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بنسبة 5.6%، بتعاملات قيمتها 230 مليون جنيه، وفقا لبيانات صادرة عن البورصة المصرية.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الاثنين على هبوط جماعي، على خلفية عمليات جني أرباح عقب المكاسب القياسية التي حققتها السوق بالجلسات الأخيرة، ما ارتد بها تراجعا من المستويات القياسية المحققة سابقا.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم متراجعا 0.56%، مغلقا عند 24760 نقطة، و”الأسهم الصغيرة والمتوسطة” EGX70 EWI بنسبة 1.07%، مغلقا عند 4856 نقطة، و” EGX100 EWI” بنسبة 1.11%، مغلقا عند 7155 نقطة.

وهيمن المستثمرون المحليون على النسبة الأكبر من تعاملات الاثنين بواقع 88.5%، بمبيعات 189.7 مليون جنيه، واتجه أيضا المستثمرون الأجانب للبيع بصافي 40.9 مليون جنيه، بنسبة 2.1% من التداولات، فيما كان نصيب العرب 9.4%، بصافي مشتريات 230.6 مليون جنيه.