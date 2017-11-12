مدرسون بالضبعة يشتكون من عدم توافر احتياجات الإقامة

معتز محمود



تقدم عدد من المدرسيين بقرية الحرابى بمدينة الضبعة بشكوى لمحافظة مطروح يتضرووا فيها من عدم توافر حاجاتهم للإقامة وفقاً لمصدر بمحافظة مطروح.



وأضاف المصدر أنه تم بالفعل عرض الشكوى المقدمة من المدرسيين بالقرية على اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، لافتاً إلى أنه قرر تكليف مديرية التربية والتعليم بدراسة ماجاء بالشكوى وتوفير كافة احتياجات المعيشة للمدرسين.



وكان اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قد شدد فى بداية العام الدراسى على تحقيق عام دراسي متميز و الانضباط والجدية منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسى مع المتابعة المستمرة لانتظام منظومة العملية التعليمية قبل الجامعية بالمحافظة من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال التواصل البناء مع مجلس الأمناء و الآباء بمدراس المحافظة



وأشار المحافظ أنه تخفيفا عن كاهل أولياء الامور سيتم تكوين مجموعات تقوية بالمدارس لجميع الطلاب يقوم على التدريس بها المدرسين المتميزين.



ووجه محافظ مطروح مديرية التربية والتعليم بدعم جميع مدارس المحافظة باجهزة الحاسب الالى اللازمة بحيث يتمكن جميع الطلاب من استخدام اجهزة الحاسب نظرا لما يمثلة ذلك من اهمية فى حياتهم المستقبلية.



واكد المحافظ على أولوية الاهتمام بالتعليم، مع تحفيز الطلاب على بذل مزيد من الجد والاجتهاد بالاضافة الى التنسيق ووزارة التربية والتعليم لسرعة وصول الكتب الدراسية التى لم تصل .

