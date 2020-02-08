مدرسة يابانية بأكتوبر ترسل تعليمات وقائية للتلاميذ.. «البقاء بالمنزل في حالة الرشح»

أخطرت المدرسة المصرية اليابانية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر اليوم السبت، أولياء الأمور بمجموعة من التعليمات لضمان سلامة التلاميذ بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا.

وأكدت إدارة المدرسة على ضرورة تطبيق التعليمات بكل دقة ومن بينها بقاء الطفل في المنزل في حال وجود رشح بسيط أو نزلة برد.

وتأتي التعليمات بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التى تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة أي مخاطر محتملة لفيروس كورونا .

تعليمات المدرسة اليابانية لأولياء الأمور

وقالت المدرسة في منشور أرسلته لأولياء الأمور عبر جروب الواتس آب وصحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إنه حرصا على سلامة أبنائنا بالمدرسة يجب مراعاة الإجراءات الوقائية التالية وبكل دقة:

أولا: عدم تقبيل أي أحد

ثانيا: على معلم الفصل التأكد من وجود أدوات التطهير والنظافة مع التلميذ، كما يحرص ولي الأمر على إحضار أدوات النظافة الشخصية (مناديل ورقية + جيل مطهر أو صابون طبي …. إلخ).

ثالثا: الإشراف على النظافة الشخصية للتلاميذ من الأظافر والشعر والصحة البدنية باستمرار.

رابعا: اهتمام ولي الأمر بملابس التلميذ الداخلية والخارجية والحرص على نظافتها يوميا.

خامسا: تدريب التلميذ على كيفية مساعدة زميله عند وجود (كحة أو عطس) باتباع الطرق الوقائية.

شرب الماء باستمرار

سادسا: حث التلاميذ من الآن على شرب الماء باستمرار (على فترات زمنية قصيرة) طوال اليوم وأثناء الدراسة، والالتزام بشرب عصير الليمون بالعسل والبرتقال بشكل يومي.

سابعا: ارتداء ماسك وقائي من الأمراض خلال فترة الدراسة اليومية إذا لزم الأمر.

ثامنا: تطهير الأماكن التي تم بها عمل أنشطة من قبل المعلمات، ومعاونة التلاميذ.

تاسعا: على المعلم متابعة التلاميذ خلال اليوم الدراسي وما يطرأ عليهم من تغيرات في الوظائف الحيوية.

عاشرا: تعاون ولي الأمر مع المدرسة في عدم انتشار العدوى واستبقاء التلميذ بالمنزل في حالة وجود رشح بسيط أو نزلة برد خفيفة، والمتابعة مع طبيب أطفال مختص.

الحادي عشر: في حاله اكتشاف أي أعراض مرضية على التلميذ سيتم عزله حتى وصول ولي أمره لاستلامه.

وقالت المدرسة إنه في حالة تغيب التلميذ؛ يتعين على ولي الأمر المتابعة مع المدرسة وسيجد دعما ومساعدة من أسرة المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم منذ أيام أنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ كما تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 / 2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.