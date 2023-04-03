مدرسة «بي تك» تستعرض مع وفد من المفوضية الأوروبية أساليب التعليم الفني المبتكرة

استقبلت مدرسة “بي تك” للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال المبيعات والتسويق واللوجستيات بمجال تجارة التجزئة الأولى من نوعها في مصر، وفدًا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية ضمن زيارتها لمصر في حضور لفيف من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتمثل أهداف زيارة المفوضية الأوروبية لمصر في مناقشة وإثراء سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم والتعليم الفني ودعم المهارات الفنية المختلفة تعزيزًا للتبادل المعرفي والتقني بين الطرفين.

وتعكس الزيارة جهود المدرسة الحثيثة في مجال التكنولوجيا التطبيقية وخطاها الثابتة للتطوير واعتراف كل من الهيئات الحكومية والمنظمات بما تحرزه في مجال التعليم التكنولوجي كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

وشهدت المفوضية الأوروبية خلال زيارتها للمدرسة استعراض أهداف وإنجازات وزارة التربية والتعليم وأهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى استعراض شركة بي تك لاستراتيجية المدرسة كونها أول مدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة في مصر.

كما تضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة تفقدية للمدرسة حيث تبادلوا فيها الحديث مع عدد من الطلاب وقاموا بتفقد نماذج المحاكاة ومعمل خدمة العملاء، بالإضافة للملعب والانشاءات الجديدة داخل المدرسة التي نالت إعجابهم الشديد لما تساهم به مدرسة “بي تك” بشكل قيّم وفعّال في تنمية المجتمع والارتقاء بالمستوي التعليمي الفني في مصر.

وصرح خيرت يان كوبمان، المدير العام للإدارة العامة للجوار وسياسة التوسع بالمفوضية الأوروبية قائلًا، “سعيد جدًا وفخور بما يقدم في مدرسة بي تك وهذا يعكس بوضوح اهتمام الشركة كممثل للقطاع الخاص وتعاونها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.”

وأضاف، “أتمنى أن يكون في ذلك تشجيع للعديد من شركات القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والتعليم الفني. كما أود أن أشير إلى أهمية الاعتمادات الدولية للتعليم مثل اعتماد مدرسة بي تك من City and Guilds فهي واحدة من أهم أساسيات النجاح والتطور الخاص بالتعليم الفني.”

ومن الجدير بالذكر أن مدرسة “بي تك” للتكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد جيل من الطلبة المتميزين في مجال التسويق والبيع وخدمة العملاء واللوجستيات ليكونوا مؤهلين للانضمام لسوق العمل المحلى والدولي وذلك من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

وتقوم المدرسة بقبول 100 طالب وطالبة سنويًا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (العامة، واللغات، والأزهرية) وتتكفل شركة بي تك بجميع مصروفات الطلاب من زي موحد ومطبوعات للمناهج وأنشطة ورحلات.

كما يتم تطبيق أحدث التقنيات التطبيقية والتكنولوجية بمدرسة “بي تك” للتكنولوجيا التطبيقية كالتدريب العملي بالورش والمخازن التابعة لشركة بي تك، بالإضافة إلى التدريب الميداني بفروع الشركة ومنافذ بيع بي تك إكس على مستوى محافظة القاهرة على أيدي نخبة من أفضل المعلمين الحاصلين على التدريب اللازم لتدريس المواد الثقافية، ومواد تجارة التجزئة واللوجستيات لتأهيل الطلاب بشكل كامل على مواكبة احتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة.

بعد استكمال الثلاث سنوات الدراسية بنجاح، يحصل خريجي المدرسة على شهادتين، الأولى شهادة مصرية وهي شهادة اتمام دراسة دبلوم التكنولوجيا التطبيقية شعبة تجاري المعتمدة من وزارة التعليم، والثانية، شهادة إتمام المناهج الدولية من المؤسسة الإنجليزية “City and Guilds” الرائدة عالميًا في تنمية المهارات والتدريب المهني، في حالة اجتياز الامتحان المخصص لها.