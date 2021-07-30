اقتصاد وأسواق

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تحقق 9 مراكز الأولى على مستوى الجمهورية

مع تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام التأهيل والجدارات والاعتماد على معلمين مؤهلين على أعلى مستوى
دعاء حسني 5:29 م, الجمعة, 30 يوليو 21 5:29 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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حققت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية التسعة مراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020-2021 وهم يوسف عادل ابراهيم والذي حقق المركز الأول بحصوله على مجموع 684 بنسبة 97.7% و الطالب عبد الرحمن عصام عبد الستار بالمركز الثانى والطالب محمود إيهاب منصور في المركز الثالث، وحقق الطالب محمد محمود عبد العزيز المركز الرابع وجاء في المركز الخامس كلا من عبدالغفار موسى عبد الغفار وأحمد أسامة عبد السميع، كما فاز كل من الطالب يوسف وجيه يوسف والطالب ابراهيم خالد عبد الستار بالمركز السابع والطالب زياد نبيل عبد العزيز فقد حقق المركز العاشر.

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وأعرب المهندس سالم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته بهذا الانجاز، مؤكدا أن تحقيقه أثبتت أهمية الفكرة في تطوير التعليم الفني، مؤكدا أن مدرسة العربي تقدم عددا كبيرا من المميزات لطلابها، بالإضافة إلى تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام التأهيل والجدارات والاعتماد على معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

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ولفت إلى أن الطلاب تحصل على شهادة مصرية معتمدة ومؤهله بشكل احترافي لسوق العمل إلى جانب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات العربي وتمنح أيضا مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وقال الطالب يوسف عادل إبراهيم أول الجمهورية عن سعادته بتحقيق المركز الأول أنه صاحب قرار دخول مدرسة العربي بهدف الدراسة العملية والحصول على فرصة عمل أيضا قائلا إنه من أول دفعة دخلت إلى المدرسة التي تم افتتاحها منذ ثلاث سنوات، وكان هدفه هو دخول كلية الهندسة، متمنيًا من الله أن يكلل تعبه بالنجاح والتفوق لخدمة المجتمع ونهضة الصناعة والاقتصادي المصرى.

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بقلم دعاء حسني

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