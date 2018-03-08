مدرسة الحسين بالقاهرة تنفذ تجربة إخلاء لمواجهة الحرائق

المال- خاص قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه في إطار حرص الوزارة على أمن وسلامة الطلاب في حالة الأزمات والكوارث، وبالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء يتم متابعة تنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس، بالتعاون مع مديريات الأمن والحماية

المال- خاص

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه في إطار حرص الوزارة على أمن وسلامة الطلاب في حالة الأزمات والكوارث، وبالتعاون مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس رئاسة الوزراء يتم متابعة تنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس، بالتعاون مع مديريات الأمن والحماية المدنية على مستوى الجمهورية؛ لتأهيل الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية لكيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث؛ للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد على أنه تم تنفيذ عملية الإخلاء في مدرسة الحسن الإعدادية بنات التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية، بحضور الأستاذ أحمد نصار مدير إدارة المنشآت بالوزارة، وشيرين بكر مدير عام إدارة وسط القاهرة، وعزة محمد مدير المدرسة؛ لتدريب أبنائنا الطلاب على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث مثل ( خطة الإخلاء في مواجهة الحريق).

وأوضح خضر أن فريق الأمن قام بتوزيع المهام على مدير المدرسة والمعلمين، وتحديد الطلبة الذين سيقومون بتمثيل مشهد الإصابة بالإغماء ( دور الإسعاف ) في المكان المحدد، ثم تم تنفيذ تجربة الإخلاء وتحديد السيناريو للمدير بإجراء الاتصال التليفوني بالجهات المعنية ( المطافي، والإسعاف، والشرطة) بعد قيام إحدى الطالبات بتبليغه بوجود حريق في المدرسة، وأخيرًا جاء دور كل من (رجال المطافي ورجال الإسعاف)، وتم تنفيذ خطة إخلاء المدرسة بنجاح.

وأكد خضر أن الإخلاء يبدأ من المناطق الأكثر تعرضًا للخطر بدءًا من الدور الأرضي والأقرب إلى المخارج على أن تكون عمليات الإخلاء بشكل منظم لتفادي عمليات الدهس وتجنب حدوث الإصابات والوفيات .

وأوصى خضر عل ضرورة حصر عدد الطلاب والطالبات ومعرفة المتخلف منهم في المبنى، مشيرًا إلى أنه قد تم إعداد وتنفيذ هذه الخطة حرصًا من الوزارة على سلامة الطلاب وللمحافظة على المنشآة التعليمية والمدارس، ولضمان سلامتهم.

