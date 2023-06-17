مدرسة الإنتاج الحربي.. تعرف على التنسيق وشروط القبول للعام الدراسي 2023-2024

تعلن مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدرسة العام الدراسي 2023-2024 على أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022( ذكور فقط) ولا يقل مجموعه عن (230) درجة و ألا يزيد السن عن 18 سنة في 1/10/2023.

وكشف تقرير لوزارة الإنتاج الحربى اختصت به جريدة “المال” أن التقديم للمدرسة سيتم إلكترونيا على بوابة التقديم التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسيتم الإعلان عن موعده قريبا.



مميزات مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان:

فرص تعيين المتميزين بمصانع الشريك الصناعي حسب الاحتياج، ملتقيات توظيف لخريجي المدرسة مع شركات ومصانع القطاع الخاص، تعليم وتدريب تنافسي يؤهل لفرص عمل متميزة، تعدد تخصصات المدرسة(12 تخصص) تلبي احتياجات سوق العمل.



تخصـصـات مدرسة الإنتاج الحربى بحلوان:



1.الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

2. البتروكيماويات والكيمياء الصناعية

3.التبريد وتكييف الهواء

4. تشغيل المعادن

5. تشكيل ولحام المعادن

6. سباكة المعادن والمعالجات الحرارية

7. صيانة ميكانيكية وهيدروليك

8. صيانة وإصلاح السيارات

9. أثاث خشبي

10. إلكترونيات

11. معدات كهربية

12. تركيبات كهربية



عنوان مدرسة الإنتاج الحربى :



القاهرة -عين حلوان داخل شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربي سابقا)