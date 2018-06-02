مدرب منتخب السعودية: حققنا فوائد عديدة من المباريات الودية قبل المونديال

وكالات:عدد المدير الفني للمنتخب السعودي، الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، فوائد المباريات الودية التي يخوضها المنتخب السعودي قبل المشاركة في مونديال روسيا.وأوضح بيتزي- في تصريح السبت، نقله موقع (عاجل) السعودي- أن أهمية هذه المباريات تكمن في متابعة تطور اللاعبين وقدرتهم على تطبيق الفكر الكروي الذي د

وكالات:

عدد المدير الفني للمنتخب السعودي، الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، فوائد المباريات الودية التي يخوضها المنتخب السعودي قبل المشاركة في مونديال روسيا.

وأوضح بيتزي- في تصريح السبت، نقله موقع (عاجل) السعودي- أن أهمية هذه المباريات تكمن في متابعة تطور اللاعبين وقدرتهم على تطبيق الفكر الكروي الذي دربهم عليه، موضحا أنه يسعى لوصول لاعبيه لدرجة الاتقان قبل خوض أول مباراة في المونديال ضد روسيا يوم 14 يونيو الجاري.

وأكد أنه يسعى إلى الاستفادة من مباراة بيرو الودية المقرر لها غدا الأحد، ومواصلة حصد الفوائد الفنية التي تجعل الأخضر مستعدا أكثر وجاهزا قبل اللقاءات الرسمية، قائلا «في مباراة بيرو يجب علينا أن نلعب بنفس الفلسفة مهما اختلفت العناصر»، مشددا على ضرورة تطبيق الضغط العالي والاستحواذ على الكرة بطريقة مفيدة، وكذلك تطبيق الارتداد المثالي في الحالتين الهجومية والدفاعية.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى لكأس العالم إلى جانب منتخبات «مصر وروسيا وأوروجواي».