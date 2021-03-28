مدرب منتخب إنجلترا: على اللاعبين هجر وسائل التواصل الاجتماعى

قال المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم جاريث ساوثجيت إنه يجب على اللاعبين التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مثلما فعل لاعب منتخب فرنسا السابق تييري هنري تجنبا للتعرض للإساءة عبر هذه المواقع، بحسب وكالة رويترز. هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي احتجاجا على الإساءات العنصرية

وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي احتجاجا على الإساءات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم قيام المسئولين عن هذه المواقع بمحاسبة مرتكبي الإساءات.

قال ساوثجيت إنه يؤيد قرار هنري

وقال ساوثجيت مدير منتخب إنجلترا إنه يؤيد قرار هنري لكنه في نفس الوقت لن يمنع لاعبيه من استخدام هذه المواقع خلال بطولة أوروبا المقبلة في يونيو2021.

وقال مدرب إنجلترا “أعتقد أنه يتعين على جميع اللاعبين وعلى جميع لاعبي المستوى الأول المعرضين للتعرض لمثل هذه الإساءات التفكير في هذا الأمر” .

مدرب انجلترا: كل من يتعرض لمثل هذه الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف ساوثجيت أن كل من يتعرض لمثل هذه الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سلطات كرة القدم الإنجليزية الشهر الماضي إن “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستجرام” أصبحت “ملاذا للإساءة” وحثت شركات التواصل الاجتماعي على معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عددا من اللاعبين.

طالب ساوثجيت الأسبوع الماضى بتطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا

من ناحية أخرى، طالب ساوثجيت الأسبوع الماضى بتطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت بسبب المخاطر التي تنطوي عليها الرحلات التي يقومون بها.

وأشار ساوثجيت إلى أنه تتم مطالبة اللاعبين باللعب بانتظام وعليهم في الوقت ذاته القيام برحلات دولية، فيجب أن يتلقوا اللقاح قريباً.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي «نحن في لحظة نطلب فيها من رياضيينا وضع أنفسهم في مواقف يكونون فيها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم، وأعتقد أنه يتعين علينا تحمل المزيد من المسئولية تجاههم».

وتابع «في رأيي، نحن قريبون من النقطة التي يكون من المقبول وضعهم فيها على قائمة التطعيمات. أنا لا أقترح أن يكونوا قبل العاملين في المجالات الحيوية أو المعلمين، الذين يجب أن يتلقوا اللقاح أولاً. كما أعتقد أن كرة القدم يمكن أن توفر المال للنظام الصحي من خلال شراء اللقاحات وإعطائها».

يذكر أن بريطانيا شهدت تطعيم أكثرمن 25 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بينما حصل نحو 2 مليون على الجرعة الثانية.