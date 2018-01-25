مدرب مصر للمقاصة يعدد مزايا الفوز على الإنتاج

علي المصريعبر عماد سليمان المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن سعادته، بالفوز الذى حققه الفريق على الانتاج الحربي بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة ال 20 للدوري.وأشار المدير الفني للفريق الفيومي، أن اللاعبين قدموا مباراة مميزة على مدار الشوطين ، من حيث الانتشار الجيد واللعب الس



علي المصري

عبر عماد سليمان المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن سعادته، بالفوز الذى حققه الفريق على الانتاج الحربي بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة ال 20 للدوري.

وأشار المدير الفني للفريق الفيومي، أن اللاعبين قدموا مباراة مميزة على مدار الشوطين ، من حيث الانتشار الجيد واللعب السريع ، واستغلال الثغرات الدفاعية للفريق المنافس ، وتفادى أخطاء اللقاءات الماضية .

وأكد سليمان ، أن تحقيق الثلاث نقاط بعد سلسة من الاخفاقات ونزيف النقاط سوف يكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا بأن المقاصة كان يحتاج لتحقيق الفوز لاستعاده الثقة المفقودة من نزيف النقاط خلال المباريات الماضية .

وأضاف المدير الفنى للمقاصة ، أن الصفقات الشتوية ، كان لها تأثير إيجابي على عودة الفريق لمساره الصحيح ، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النتائج الإيجابية في ظل زيادة الانسجام والتجانس بين اللاعبين الجدد وزملائهم .

وأشار سليمان ، بأن يخوض المباريات المقبلة بهدف الفوز وتحقيق النقاط الثلاث ، للانهاء الدورى بالتواجد في المربع الذهبي ، واستعاده الفريق لبريقه ومركزه الطبيعى بجدول المسابقة .

ووجه سليمان ، شكره لمجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، على دعم الفريق ومساندته ، وتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية بصفات مميزة وفى جميع المراكز.

وواصل مجلس إدارة المقاصة، تدعيمه لفريق الكرة، بالتعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبى والمنتخب الأوليمبي لمده موسم ونصف على سبيل الاعارة ، في صفقة تبادلية مقابل إنتقال حسين رجب لاعب الفريق الفيومي الي الفريق البترولي لمدة موسم ونصف ايضا

وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة للمقاصة ، بقيد أسامة جلال في سجلات اتحاد الكرة، واستخراج الكارنية الخاصة به للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بالدور ي .

وجاء تعاقد مجلس إدارة إلمقاصة مع جلال بناء على رغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد سليمان لتدعيم خط الدفاع، قبل المشاركة في دوري ابطال افريقيا الشهر المقبل.

علي جانب اخر، كشف الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق، أن إصابة المهاجم الغاني جون انطوي التي تعرض لها اليوم الخميس في مباراة الانتاج الحربي، عبارة عن كدمة في الركبة ، وأن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة باستمراره في اللقاء ، خوفا من تفاقم الاصابة .

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ، بأن انطوي سيخضع بعد غد السبت لعمل اشعة على ركبته للاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في مباراة الداخلية بالدوري ، المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة 21 .

وأضاف هويدي أن صلاح عاشور يعانى من كدمة بسيطة في القدم ولن تمنعه من التدريبات الجماعية للفريق في إطار الاستعدادات لمباراة الداخلية بالدوري .

