مدرب ليفربول : لن نتعاقد مع أي لاعب يرفض التطعيم ضد «كورونا»

قال يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن اللاعبين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا يشكلون خطرا صحيا، متوقعا عدم تعاقد النادى مع أي لاعب يرفض الحصول على التطعيم، بحسب وكالة رويترز.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال بالاس باتريك فييرا إن الحصول على اللقاح قد يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.

68% من اللاعبين يحصلون على جرعتي اللقاح

وفي أكتوبر الماضي ، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن 68% من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح لكنها أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي عن ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي.

وبسبب تزايد عدد حالات الإصابة قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.

وقال كلوب: “لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حاليا لكني في فكرت الأمر وهذا الجانب سيكون محوريا بالتأكيد في هذه الخطوة”.

كلوب: في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح فإنه يشكل تهديدا مستمرا لنا جميعا

وأضاف: “في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح فإنه يشكل تهديدا مستمرا لنا جميعا.. والوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعبا للغاية”.

وسيلتقي ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 17 مباراة في وقت لاحق اليوم مع مضيفه توتنهام هوتسبير اللندني فريق المركز السابع والذي لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر الجاري بعد تأجيل مباراتين له في الدوري بسبب تفشي الإصابة بالفيروس سريع العدوى والانتشار في صفوفه.

كلوب: نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم سيصبح قوة عظمى

وفى منتصف أكتوبر الماضى، قال الألماني يورجن كلوب، إن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سيصبح قوة عظمى على المدى الطويل، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليه.

وأضاف كلوب في تصريحات لمحطة «سكاي» عن صفقة بيع نيوكاسل: «لا أريد الحديث كثيرا عن هذا الأمر.. إذا تحدثنا فقط عن كرة القدم، فسيكونون قوة عظمى على المدى الطويل».

وتابع: «أنه النادي الثالث الذي أعرف أنه ينتمي إلى بلد، وإلى واحدة من أغنى العائلات في العالم»، في إشارة إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأضاف :«هذا يفتح الكثير من الفرص. عندما طرحت فكرة دوري السوبر الأوروبي، كان الجميع ضدها. هذا يشبه دوري السوبر، لكن بالنسبة لناد واحد فقط».

وأكد: «لقد ضمن نيوكاسل دورا مهيمنا في العالم في السنوات الـ20 أو الـ30 المقبلة».

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد وافقت فى أكتوبر الماضى على بيع نيوكاسل بنسبة 100% إلى مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.