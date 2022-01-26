مدرب كوت ديفوار عن تأهل مصر بركلات الترجيح: إنها مسألة حظ.. وأنا لست محبطًا

أكد باتريس بوميل، المدير الفني لفريق كوت ديفوار، أنه يشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام منتخب مصر بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية. منتخبنا الوطني حسم تأهله للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا على حساب كوت ديفوار بفضل ركلات الترجيح…

أكد باتريس بوميل، المدير الفني لفريق كوت ديفوار، أنه يشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام منتخب مصر بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخبنا الوطني حسم تأهله للدور ربع النهائي لأمم إفريقيا على حساب كوت ديفوار بفضل ركلات الترجيح بعد التعادل سلبيًا في الأوقات الأصلية والإضافية.

وقال باتريس بوميل، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أبارك لمنتخب مصر الذي سيواصل مشواره في البطولة، خيبة الأمل موجودة ، لكنني لست محبطًا».

وأضاف: «بذل اللاعبون قصارى جهدهم للضغط على الفراعنة لذا أنا أنا فخور بالأولاد».

وتابع: «كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين، إنها مسألة حظ».

ويلعب المنتخب المصري مع المغرب يوم الأحد المقبل 30 يناير الجاري في ملعب أحمدو أهيدجو.

وتقام المباراة في تمام الساعة الساسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.