مدرب صن داونز: بكاري جاسما حكم رائع.. ويمكننا التأهل على حساب الأهلي

يحل الأهلي ضيفًا على صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال السبت

أشاد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، بالحكم باكاري جاساما، الذي سيدير مباراة العودة مع الأهلي في جنوب أفريقيا، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال السبت، بقيادة تحكيمية لبكاري جاساما، بعد الفوز في مباراة الذهاب 2-0.

وقال موسيماني، في تصريحات صحفية: «بكاري جاسما حكم رائع ومميز، ولا أعلم لماذا يهاجمه الأهلي؟».

وأضاف: «من الممكن أن يكون ضغط الأهلي على الحكم في صالحه، ولكن عليه الحذر لأنه من الممكن أن يحدث العكس، ولكن دعونا ننتظر ماذا سيحدث».

وعن مواجهة الأهلي قال: «نسعى لتسجيل هدف مبكر قدر الإمكان، ولكن نعلم أن الأهلي قادم لإغلاق دفاعاته أمامنا، ولكن علينا التحلي بالصبر، يمكننا التأهل على حساب الأهلي».