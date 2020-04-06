مدرب حراس مصر السابق: الحضري فعل أشياء غير احترافية والبدري دمر وليد سليمان

قال: «في 25 سنة تدريب، لم يخذلني أي حارس سوى أحمد الشناوي».

شن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على عدد من اللاعبين وعلى رأسهم حارس مرمى الفراعنة السابق عصام الحضري، إلى جانب مدرب مصر الحالي الكابتن حسام البدري.

وقال زكي عبدالفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية على «أون تايم سبورتس 2»: عصام الحضري أقدم على أشياء غير احترافية ، أحدهم عندما أعلن عصام الحضري اعتزاله بين شوطي لقاء مصر وتشيلي الودية التي أقيمت في إسبانيا، بسبب الدفع بشريف إكرامي لحراسة مرمى الفريق ذلك الوقت.

وأضاف: رئيس البعثة وقتها أحمد مجاهد وقف في صف الحضري، وهذا أكثر ما خذلني وقتها.

وانتقل زكي عبدالفتاح للهجوم على حارس مرمى بيراميدز الحالي أحمد الشناوي، حيث قال: «في 25 سنة تدريب، لم يخذلني أي حارس سوى أحمد الشناوي».

ولم يكتف مدرب حراس المرمى الهجوم على اللاعبين، بل انتقل لشن هجومًا أخرًا على حسام البدري، بسبب طريقة تعامله مع وليد سليمان، حيث قال: «سليمان كان من الممكن أن يمنح الأهلي ومنتخب مصر أكثر مما منحه 50 مرة. سليمان الآن يلعب شهرين ثم يغيب، لأن هذا القرار من حسام البدري دمر مستقبله».