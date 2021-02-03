رياضة

مدرب الوكرة القطري يُحذر الأهلي: الدحيل فريق قوي على المستويات الفردية

كشف ماركيز لوبيز، المدير الفني للوكرة القطري، عن نقاط القوة والضعف بنادي الدحيل، الذي يستعد لمواجهة الأهلي يوم غد الخميس، في إطار مواجهات كأس العالم للأندية. وقال لوبيز، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهت الدحيل مرتين وفزنا مرة وخسرنا مرة، كانت خسارة…

إسلام مصطفى 1:44 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 1:44 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف ماركيز لوبيز، المدير الفني للوكرة القطري، عن نقاط القوة والضعف بنادي الدحيل، الذي يستعد لمواجهة الأهلي يوم غد الخميس، في إطار مواجهات كأس العالم للأندية.

وقال لوبيز، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهت الدحيل مرتين وفزنا مرة وخسرنا مرة، كانت خسارة كبيرة حينها خسرنا 8-1».

وتابع: «الدحيل سجل في شباكنا 4 أهداف في 8 دقائق فقط، بسبب تكاسل بعض اللاعبين، إلا أن فريق الدحيل على المستوى الفردي أيضًا جيدين للغاية».

اقرأ أيضا  بقيادة إدميلسون وأولونجا.. «فيفا» يكشف الستار عن قائمة الدحيل في المونديال

وأضاف: «يتمتع الدحيل بالانسجام الكبير بين جميع لاعبيه وهذه أحد نقاط قوته كذلك، في المقابل لا أعلم الكثير عن الأهلي لذلك لا يمكنني أن أشرح كيف يمكنه اللعب أمامهم».

واختتم حديثه: «بكل تأكيد الأهلي فريق كبير، أنا أعرف أنه يسيطر على البطولات في مصر وفريق له شعبية كبيرة في العالم».

اقرأ أيضا  لنتعلم من أخطائنا.. ماذا ينقص منتخب مصر لليد للفوز بكأس العالم 2023 (تحليل رقمي)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

الفيفا يكشف عن هوية حكام لقاء الدحيل والأهلي في كأس العالم للأندية

إسلام مصطفى 1:23 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

في أول هزيمة له بالدوري.. الزمالك يخسر من المحلة

المال - خاص 9:02 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

إصابة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بفيروس كورونا

إسلام مصطفى 2:25 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

«بي إن سبورتس» تعلن إذاعة مباراة الأهلي والدحيل القطري على القناة المفتوحة

إسلام مصطفى 12:49 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

لنتعلم من أخطائنا.. ماذا ينقص منتخب مصر لليد للفوز بكأس العالم 2023 (تحليل رقمي)

أحمد عواد 11:30 م, الأثنين, 1 فبراير 21

سعد سمير : الأهلي يسعى لتجاوز مواجهة الدحيل قبل التفكير في بايرن ميونيخ

إسلام مصطفى 1:04 م, الأثنين, 1 فبراير 21