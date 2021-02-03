مدرب الوكرة القطري يُحذر الأهلي: الدحيل فريق قوي على المستويات الفردية

كشف ماركيز لوبيز، المدير الفني للوكرة القطري، عن نقاط القوة والضعف بنادي الدحيل، الذي يستعد لمواجهة الأهلي يوم غد الخميس، في إطار مواجهات كأس العالم للأندية. وقال لوبيز، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهت الدحيل مرتين وفزنا مرة وخسرنا مرة، كانت خسارة…

كشف ماركيز لوبيز، المدير الفني للوكرة القطري، عن نقاط القوة والضعف بنادي الدحيل، الذي يستعد لمواجهة الأهلي يوم غد الخميس، في إطار مواجهات كأس العالم للأندية.

وقال لوبيز، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهت الدحيل مرتين وفزنا مرة وخسرنا مرة، كانت خسارة كبيرة حينها خسرنا 8-1».

وتابع: «الدحيل سجل في شباكنا 4 أهداف في 8 دقائق فقط، بسبب تكاسل بعض اللاعبين، إلا أن فريق الدحيل على المستوى الفردي أيضًا جيدين للغاية».

وأضاف: «يتمتع الدحيل بالانسجام الكبير بين جميع لاعبيه وهذه أحد نقاط قوته كذلك، في المقابل لا أعلم الكثير عن الأهلي لذلك لا يمكنني أن أشرح كيف يمكنه اللعب أمامهم».

واختتم حديثه: «بكل تأكيد الأهلي فريق كبير، أنا أعرف أنه يسيطر على البطولات في مصر وفريق له شعبية كبيرة في العالم».