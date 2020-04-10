مدرب الجونة: أتمنى عودة الدوري وأداء حسام غالي لم يفاجئني

يأمل بيدرو بارني، المدير الفني الحالي لفريق الجونة، استكمال منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، عقب انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم، مُبينًا أنه يتابع التدريبات مع الفريق عبر الإنترنت.

وقال بارني، المتواجد حاليًا في بلاده البرتغال، خلال حوار مع المركز الإعلامي لنادي الجونة: الفترة التي قضيتها مع النادي كانت إيجابية للغاية الجميع داخل النادي يتميز بالالتزام والتعاون إلى أبعد مدى.

وأضاف، نادي الجونة منظم للغاية، وظروف العمل فيه مهيئة للنجاح وتحقيق الأهداف، كل شخص داخل أسوار النادي يعرف ما هي واجباته ويقوم بها على أفضل شكل.

وعن دور حسام غالي داخل الفريق، قال بارني: لم يكن الدور الرائع الذي يقوم به في الجونة مفاجئًا بالنسبة لي، هو داعم دائم للفريق ولي من اليوم الأول، ويعرف احتياجاتنا وهو ما ساعدني على مستوى العمل وحتى على المستوى الشخصي منذ وصولي للجونة.

وفي نهاية حديثه، وجه بارني كلمة للجمهور المصري قائلا: عندما تعود كرة القدم سنواصل عملنا وننشر قيم اللعب النظيف والعمل كوحدة وعائلة واحدة.