مدرب الترجي التونسي : نخوض 3 مواجهات أمام الزمالك بنفس الإصرار

شدد معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي أن لاعبي الفريق على أهبة الاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بقطر

شدد معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي أن لاعبي الفريق على أهبة الاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بقطر من أجل تحقيق اللقب.

ويخوض الزمالك السوبر الإفريقي مساء غد الجمعة أمام الترجي في مدينة الدوحة القطرية، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مدرب الترجي التونسي : جاهزون لمواجهة السوبر أمام الزمالك

وقال الشعباني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة الصباح التونسية: «نخوض 3 مواجهات ضد الزمالك خلال 3 أسابيع، سندخل المباريات الثلاث بنفس الإصرار على الفوز».

وأضاف: «الترجي جاهز لمواجهة السوبر، نريد تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي».

وحقق الترجي لقب السوبر من قبل مرة وحيدة عام 1995 وخسر ثلاث مرات سابقة.

يُذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم للزمالك وصلت إلى الدوحة؛ استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي وسط استقبال جماهيري كبير من عشاق القلعة البيضاء داخل المطار.

من جانبه، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى.

ومن المقرر أن يعود الزمالك إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، من أجل السفر بعد ذلك إلى الإمارات يوم الاثنين المقبل لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في السوبر المصرى.