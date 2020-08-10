رياضة

مدرب الاتحاد: توقعت تعادلنا أمام الزمالك بعد مشهد انفراد «زيزو»

يرى محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، أن تعادل اليوم مع الزمالك بمثابة النجاح، خاصًة وأن الزمالك يمتلك العديد من النجوم القادرين على صناعة الفارق. وقال إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهتنا ظروفًا صعبة نحن نواجه الزمالك…

إسلام مصطفى 12:20 ص, الثلاثاء, 11 أغسطس 20 12:20 ص, الثلاثاء, 11 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

يرى محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، أن تعادل اليوم مع الزمالك بمثابة النجاح، خاصًة وأن الزمالك يمتلك العديد من النجوم القادرين على صناعة الفارق.

وقال إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهتنا ظروفًا صعبة نحن نواجه الزمالك وغائب عن صفوفنا 11 لاعبًا ويوجد مهاجم وحيد فقط لدينا على دكة البدلاء كان أحمد راشد، لذلك الحصول على نقطة كان إنجازا بالنسبة لنا»

وأضاف: «في بداية المباراة كنا نشعر بالراحة بسبب وجود فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب، ولكن بعودة ساسي إلى وسط الملعب بدأ يستعيد قوته مرة أخرى».

وتابع: «كان لدي إحساس بأن فريقنا سوف يتعادل، تحديدًا في الدقيقة 82 عندما أهدر زيزو انفراد تام بالمرمى».

واختتم حديثه: «الزمالك ممتلئ بالنجوم فكارتيرون دفع ببن شرقي وأوناجم وكذلك عمر السعيد في الخط الأمامي هذا يعكس لك مدى قوة الأسماء التي يمتلكها الزمالك ورغم ذلك نجحنا في حصد نقطة ثمينة».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

غرامة 100 ألف جنيه على لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

إسلام مصطفى 11:27 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

سقوط أول بعد التوقف.. الاتحاد يتعادل مع الزمالك في الوقت القاتل

إسلام مصطفى 11:20 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

إسلام مصطفى 2:21 م, الأربعاء, 5 أغسطس 20

الاتحاد السكندرى يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

إسلام مصطفى 4:12 م, الأربعاء, 24 يونيو 20

الاتحاد السكندري يُجري مسحات فيروس كورونا استعدادًا لعودة النشاط (صور)

إسلام مصطفى 2:37 م, الأثنين, 22 يونيو 20

إسماعيل أحمد.. أول لاعب كرة سلة في مصر يتنازل عن نصف راتبه بسبب كورونا

إسلام مصطفى 12:26 م, السبت, 18 أبريل 20