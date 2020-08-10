مدرب الاتحاد: توقعت تعادلنا أمام الزمالك بعد مشهد انفراد «زيزو»

يرى محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، أن تعادل اليوم مع الزمالك بمثابة النجاح، خاصًة وأن الزمالك يمتلك العديد من النجوم القادرين على صناعة الفارق. وقال إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهتنا ظروفًا صعبة نحن نواجه الزمالك…

يرى محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، أن تعادل اليوم مع الزمالك بمثابة النجاح، خاصًة وأن الزمالك يمتلك العديد من النجوم القادرين على صناعة الفارق.

وقال إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية: «واجهتنا ظروفًا صعبة نحن نواجه الزمالك وغائب عن صفوفنا 11 لاعبًا ويوجد مهاجم وحيد فقط لدينا على دكة البدلاء كان أحمد راشد، لذلك الحصول على نقطة كان إنجازا بالنسبة لنا»

وأضاف: «في بداية المباراة كنا نشعر بالراحة بسبب وجود فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب، ولكن بعودة ساسي إلى وسط الملعب بدأ يستعيد قوته مرة أخرى».

وتابع: «كان لدي إحساس بأن فريقنا سوف يتعادل، تحديدًا في الدقيقة 82 عندما أهدر زيزو انفراد تام بالمرمى».

واختتم حديثه: «الزمالك ممتلئ بالنجوم فكارتيرون دفع ببن شرقي وأوناجم وكذلك عمر السعيد في الخط الأمامي هذا يعكس لك مدى قوة الأسماء التي يمتلكها الزمالك ورغم ذلك نجحنا في حصد نقطة ثمينة».