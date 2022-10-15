مدرب الاتحاد المنستيري: لا يمكن تقييم كولر.. ونلعب أمام الأهلي بدون ضغوط

أكد الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، على صعوبة مواجهة فريقه في مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام النادي الأهلي، خلال المباراة التي تقام الليلة، على ستاد السلام We، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء ستمثل قوة إضافية للفريق المصري على حساب التونسي.

وتحدث داركو نوفيتش، مع “المال” في حوار صحفي عن أبرز العقبات التي تواجه الاتحاد المنستيري الليلة، وعن الفارق بين كولر وموسيماني وتقييمه لأداء مارسيل خلال ظهوره الأول مع الأهلي.. وجاء الحوار كالتالي:

هل تؤثر جماهير النادي الأهلي على أداء لاعبي الاتحاد المنستيري اليوم؟

جماهير النادي الأهلي هيكون مؤثر جدًا في اللقاء، لكن هي تجربة بشكل عام جيدة للاعبي الاتحاد المنستيري، خاصًة أن هناك العديد من اللاعبين لدينا لم يعيشوا في مثل هذه الأجواء، وهذا سيؤثر بشكل واضح على التركيز العام للاعبين، ولكنها تجربة جيدة ستجعلهم يكتسبون خبرات تساعدهم في المستقبل عندما يلعبون أمام فرق كبيرة أيضًا.

اللعب في القاهرة مع أسبقية هدف لصالح الأهلي تضع ضغوطًا على الاتحاد المنستيري؟

المواجهة الأولى التي خسرناها في ملعبنا كانت ستختلف كثيرًا حال تحقيقنا الفوز بدلًا من الأهلي، لأنه وقتها سينتقل الضغط على الفريق المصري، لأنه سيحتاج للتعويض على ملعبه، ولكن الأمر الآن مختلف، ولكننا لا نضع على أنفسنا أي ضغوط، كذلك اللاعبين، نحن هنا من أجل تقديم كرة جيدة وتحقيق نتيجة مرضية، نحن نعلم أننا نواجه أحد أكبر فرق القارة وسنسعى للاستمتاع بالمباراة.

هل تأجيل مباريات الدوري التونسي أثر على أداء الاتحاد المنستيري؟

بالتأكيد تأجيل مباريات الدوري أثر كثيرًا على الاتحاد المنسيتيري وأداء اللاعبين، لكننا حاولنا كثيرًا التعويض من خلال مواجهة ودية قوية أمام الترجي التونسي، وهذا ساعدنا بعض الشيء قبل مواجهة الأهلي، ولكننا بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق أكبر استفادة واستعداد في ظل الظروف الراهنة التي تتعلق بتأجيل الدوري، حاولنا الوصول إلى المباراة ونحن في أفضل حالة بدنية ممكنة.

ما رأيك في الأجواء الكروية داخل مصر والقاهرة تحديدًا؟

بكل تأكيد الأجواء في القاهرة ومصر جيدة للغاية، نحن دائمًا نستمتع بلعب كرة القدم في مصر، وجميع المسؤولين والجماهير استقبلونا بشكل جيد للغاية، نشكرهم على ذلك، نحن ليس لدينا أي أزمة منذ وصولنا إلى مصر، والجميع هنا يسعى لخدمتنا وهذا أمر جيد، خاصًة أننا نخوض مواجهة كبيرة أمام الأهلي.

بعد أول ظهور لـ كولر.. كيف تقييم تجربته مقارنة بما حققه موسيماني مع الأهلي؟

من الصعب للغاية مقارنة مارسيل كولر بما حققه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الأخير قضى نحو 3 سنوات مع القلعة الحمراء، حقق الكثير من الإنجازات مع الأهلي على المستوى الإفريقي، في المقابل كولر بدايته مبشرة بعد تحقيقه لنتيجة جيدة في أول ظهور له كمدير فني للأهلي، إلا أنه من الصعب الآن تقييمه والحكم عليه، ولكن من الممكن تقييم أداءه مقارنة بموسيماني بعد نهاية الموسم الحالي ونرى إلى أي وضع وصل له الأهلي مع كولر.

وفي النهاية، أتمنى أيضًا لموسيماني أن يحقق نجاحات الآن مع ناديه الجديد، أنا أكن كل الاحترام لهذا المدرب الكبير، هو يمتلك قدرات رائعة في التعامل مع اللاعبين بشكل جيد، ونتمناله التوفيق دائمًا مع أهلي جدة في السعودية، هو مدرب يظهر الكثير من الاحترام لنا عندما نخوض مواجهات أمامه.