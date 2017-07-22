مدرب الأهلي يكشف حقيقة رفض عماد متعب المشاركه أمام الفيصلي

وكالات:نفى أحمد أيوب، القائم بأعمال المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد عن أن عماد متعب مهاجم الفريق رفض المشاركة في الدقيقة 82 من مواجهه الفيصلي الأردني في بداية المشوار بالبطولة العربية التي انطلقت مساء السبت على أرض مصر.وقال أيوب- في تصريح للصحفيين بعد المباراة التي انتهت ب

وكالات:

نفى أحمد أيوب، القائم بأعمال المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد عن أن عماد متعب مهاجم الفريق رفض المشاركة في الدقيقة 82 من مواجهه الفيصلي الأردني في بداية المشوار بالبطولة العربية التي انطلقت مساء السبت على أرض مصر.





وقال أيوب- في تصريح للصحفيين بعد المباراة التي انتهت بخسارة فريقه صفر/1- «عماد متعب لاعب كبير ومن نجوم الفريق وملتزم بتعليمات الجهاز الفني، ولا يمكن أن يصدر منه هذا التصرف ومثله مثل أي لاعب يمكن أن يشارك في أي توقيت في المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني».

وأضاف «أشكر اللاعبين على الأداء والمجهود والكفاح حتى آخر دقيقة.. فقد لعبنا مباراة كبيرة رغم الظروف التي نمر بها وغاب عنا التوفيق في إنهاء الهجمات ..وفضلنا إراحه مجموعه كبيرة من النجوم الأساسيين لتجنب الإرهاق بعد موسم طويل وشاق ولكن ثقتنا كبيرة في هذه المجموعة من اللاعبين»، واختتم تصريحه «أعد الجماهير بأن القادم أفضل».