مدرب إسبانيا : مصر استطاعت لعب مباراتها جيدًا.. وليس لدينا وقت للاسترخاء

وأضاف: «لقد نجحت مصر في لعب مباراتها، ولكن كل ما يقلقني الآن إصابات اللاعبين أوسكار مينجويزا وداني سيبايوس».

قال لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأوليمبي، إن مصر نجحت في لعب مباراتها، اليوم، بخروجها بدون خسارة أمام «لاروخا» في أولى المواجهات بأولمبياد طوكيو 2020. وصرح لا فوينتي، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية المباراة: «شعور متناقض، المباراة الأولى دائما ما تحتوي على صعوبات، ولكن علينا المواصلة والتفكير في مباراة أستراليا».

وأضاف: «لقد نجحت مصر في لعب مباراتها، ولكن كل ما يقلقني الآن إصابات اللاعبين أوسكار مينجويزا وداني سيبايوس».

وتابع: «ليس هناك وقت للاسترخاء والتفكير في شيء آخر غير الخصم التالي – أستراليا – سنرى كيف نعيد اللاعبين وسنكون بالتأكيد أفضل من اليوم».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين، في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا بنفس اليوم.