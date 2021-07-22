رياضة

مدرب إسبانيا : مصر استطاعت لعب مباراتها جيدًا.. وليس لدينا وقت للاسترخاء

وأضاف: «لقد نجحت مصر في لعب مباراتها، ولكن كل ما يقلقني الآن إصابات اللاعبين أوسكار مينجويزا وداني سيبايوس».
إسلام مصطفى 1:41 م, الخميس, 22 يوليو 21 1:41 م, الخميس, 22 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأوليمبي، إن مصر نجحت في لعب مباراتها، اليوم، بخروجها بدون خسارة أمام «لاروخا» في أولى المواجهات بأولمبياد طوكيو 2020. وصرح لا فوينتي، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب نهاية المباراة: «شعور متناقض، المباراة الأولى دائما ما تحتوي على صعوبات، ولكن علينا المواصلة والتفكير في مباراة أستراليا».

اقرأ أيضا  منتخب مصر يحصد أول نقطة ثمينة من إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

وأضاف: «لقد نجحت مصر في لعب مباراتها، ولكن كل ما يقلقني الآن إصابات اللاعبين أوسكار مينجويزا وداني سيبايوس».

وتابع: «ليس هناك وقت للاسترخاء والتفكير في شيء آخر غير الخصم التالي – أستراليا – سنرى كيف نعيد اللاعبين وسنكون بالتأكيد أفضل من اليوم».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين، في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا بنفس اليوم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

شوقي غريب: واجهنا بطل أوروبا.. النقطة أمامهم أمر جيد في البداية

إسلام مصطفى 1:05 م, الخميس, 22 يوليو 21

منتخب مصر يحصد أول نقطة ثمينة من إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020

إسلام مصطفى 11:36 ص, الخميس, 22 يوليو 21

دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي يتوج باللقب العاشر بثلاثية قهرت كايزر تشيفز (صور)

المال - خاص 10:53 م, السبت, 17 يوليو 21

موسيماني: لست قلقًا من طريقة لعب كايزر تشيفز أمامنا في نهائي إفريقيا

إسلام مصطفى 4:09 م, الجمعة, 16 يوليو 21

محمد الشناوي : كايزر تشيفز لديه الأفضلية في النهائي بسبب ملعب المباراة

إسلام مصطفى 3:52 م, الجمعة, 16 يوليو 21

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لنهائي إفريقيا

إسلام مصطفى 1:08 م, الجمعة, 16 يوليو 21